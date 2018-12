Luciano Hulk grava programa com grupo de dança do Ceará

Alunos do Instituto Katiana Pena, escola de dança localizada no bairro Bom Jardim, participaram de gravação do programa Caldeirão do Hulk. Desde o último domingo (2), a fundadora e os participantes do projeto participaram de gravações na sede da TV Globo no Rio de Janeiro. O grupo de dançarinos se apresentou no palco do programa para um especial de fim de ano.

O apresentador Luciano Hulk relembrou na gravação, os projetos do quadro "Um Por Todos, Todos Por Um". O programa deve ser transmitido até o final de dezembro deste ano.

Em agosto do ano passado, Luciano Hulk contou a história do projeto de dança educadora física Katiana Pena. Foi organizado um mutirão para reformar o local onde era realizada as aulas. O programa ainda aproveitou um espaço nos fundos do terreno e contruiu uma casa para Katiana morar com o marido e os dois filhos.

Com cinco anos de idade, Katiana vendia verduras e, no caminho para o lugar onde trabalhava, deu de cara com uma lona. Era um projeto social circense. Katiana começou a frequentar o local porque ofereciae a família tinha dificuldade para conseguir o que comer. Nesse projeto, Katiana conheceu e se apaixonou pela dança e foi então que sua vida tomou um outro rumo. Quando chegou à vida adulta, decidiu multiplicar a transformação que ela viveu por meio da arte. O sonho dela é ter um espaço mais adequado para o seu projeto social.<

Serviço:

Instituto Katiana Pena

Rua Mirtes Cordeiro 3147- A

Bom Jardim Fortaleza

(85) 3063.9778

Facebook: Instituto Katiana Pena