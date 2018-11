Lojas vendem LPs de R$1 a R$1 mil em Fortaleza; MPB e rock estão entre os mais vendidos

O vinil animou jovens e adultos de diferentes décadas. Na atualidade, o produto sobrevive em edições promocionais de cantores de MPB e rock. Neste mês, Roberto Carlos anunciou o lançamento de um novo álbum em formato LP. O último repertório do cantor lançado no formato ‘bolachão’ foi produzido há 22 anos. Em Fortaleza, vendedores e colecionadores especializados afirmam que a busca pela obra do “Rei” sempre foi forte. Na porta das lojas ou em prateleiras especiais, os preços variam de R$1 a R$1,1 mil.

No bairro Joaquim Távora, Mário Fernandes Martins, conhecido por Mário Vinil, trabalha com LPs há 19 anos. Da obra de Roberto Carlos, ele afirma que o primeiro álbum é o mais difícil de encontrar. “Quando todo mundo estava jogando o LP no mato, eu estava defendendo essa arte”, brinca o colecionador. Na loja dele, existem mais de 300 discos do cantor. “O que eu tenho de raro em LP é um dos Mutantes de 1968, original da Polydor. Tenho o primeiro e segundo do Milton em Clube da Esquina”.



O vendedor de LPs, Augusto Silva, 65, comercializar LPs há 35 anos. No Centro de Fortaleza, os discos se espalham até pela entrada do comércio. Só de Roberto Carlos são mais de 500 guardados. Apesar do preciosismo pela música, Silva conta que vende o disco do Rei por até R$1. “Tenho demais. Aí na porta tem três por R$5”.

Na loja de Silva, álbuns dos anos 40, 50 e 60. “Disco hoje é raro. É fácil encontrar música. Não sou colecionador, sou vendedor”, comenta rindo o vendedor. Sobre o retorno de Roberto Carlos em LP, Silva diz não ter tanto impacto. “Ele tem um nome feito. Não vende só mais pela música. Só o fato de ter o produto já deixam as pessoas alegres”. O vendedor revela que o disco mais caro que ele vendeu foi um de forró.

LP da Xuxa autografado é vendido por R$1 na loja de Augusto Silva Foto: João Lima Neto Disco de vinil de Ritta Lee "Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida" é uma das raridades guardado por Mário Vinil Foto: João Lima Neto Augusto espalha vinis de Roberto Carlos até na entrada da loja Foto: João Lima Neto LP do grupo "Os Mutantes" de 1968Foto: João Lima Neto

Locais para comprar vinis:

Bolacha Preta

Endereço: Av. Soriano Albuquerque, 565 – Joaquim Távora

Contato: (85) 3257.3879

O Augusto – Discos Antigos

Endereço: Rua São Paulo, 432 – Centro

Contato: (85) 3212.0790 – 9.9946.1662

Botija Discos

Endereço: Rua Ana Cartaxo, 45 - Bairro de Fátima.

Contato: (85) 9-8527-2292