Leilão beneficente da CowParade Fortaleza coloca 55 obras à venda

Nesta terça (18), acontece o leilão da 12ª edição da CowParade Fortaleza. A exposição conta com uma série de esculturas de vacas, elaboradas por diversos artistas visuais cearenses.

Em 2018, 55 vaquinhas participam do leilão. Toda a arrecadação será destinada às organizações da Associação Peter Pan, Instituto da Primeira Infância (Iprede) e o Lar Torres de Melo (de assistência à terceira idade). As três instituições foram escolhidas pela Extrafarma, por conta do impacto social de suas mobilizações na capital cearense.

Até esta edição da CowParede, mais de R$ 6 milhões foram arrecadados nos leilões. Em 2017, no Recife (PE), o leilão da exposição arrecadou R$ 450 mil, beneficiando o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC), a Casa do Mar e o Movimento Pró-Criança.

Serviço

Leilão Beneficiente da 12ª CowParade Fortaleza

Nesta terça (18), às 19h, no buffet La Maison (Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555, Papicu)