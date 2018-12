Juliano Cazarré prepara-se para viver Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Focado em doar o melhor de si, Juliano Cazarré madrugou nesta terça-feira (4) em sua caracterização como Jesus. O ator foi escalado para o papel principal da tradicional celebração da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. A edição de 2019 também conta com a participação de Priscila Fantin e Dalton Vigh no elenco.

Com o corpo bastante tatuado, Cazarré começou o processo de maquiagem às 3 horas da manhã e só terminou às 5 horas, quando aproveitou a pausa para ler a Bíblia Sagrada. No set de filmagens de Nova Jerusalém, foram gravadas duas cenas que servirão de divulgação para o espetáculo: a Crucificação e o momento onde Jesus jaz nos braços de Maria.

Nas redes sociais, o ator mostra-se só gratidão. "Obrigado senhor, por essa rica oportunidade de representar teu filho e aprender com seus ensinamentos", afirmou por meio da plataforma Instagram.

Um artista versátil

Nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Juliano Cazarré é formado em artes cênicas pelo Universidade de Brasília. Em seu percurso como ator, alcançou sucesso em novelas da Rede Globo, como Avenida Brasil, Viver a Vida e O Outro Lado do Paraíso. Também atuou como protagonista do longa-metragem Boi Neón, vencedor do prêmio especial do Júri do Festival de Veneza em 2015.

Filho do escritor Lourenço Cazarré, o ator também apresenta interesse pelo universo das letras e, em 2013, lançou uma coletânea de seus poemas, intitulada de Pelas janelas.