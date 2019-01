Hit do Carnaval 2019: confira lista com os possíveis sucessos

O ano começa e, logo de cara, também se iniciam as especulações para definir quais as músicas irão embalar os blocos de Carnaval em todo o Brasil. Em 2019, como não poderia ser diferente as apostas musicais começaram cedo, com lançamentos ainda em dezembro, mas o hit principal da festa ainda é uma incógnita. Pensando nisso, o Verso resolveu montar uma lista com as canções que, possivelmente, irão tocar no meio da folia. E você, já escolheu uma preferida? Confira:

1. Jenifer

Um refrão grudento e entoado por qualquer um que tenha escutado as rádios nas últimas semanas. Lançada pelo cantor Gabriel Diniz ainda no fim do ano passado, a música virou sucesso e viralizou nas redes sociais. Memes na internet, clipe com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e uma pegada animada nos fazem acreditar no potencial da canção de ficar marcada nesse período carnavalesco.

2. Crush Blogueirinha

Léo Santana está na lista de cantores com músicas lançadas recentemente e não decepciona trazendo um ritmo perfeito para dançar. Até os que não gostam do estilo do baiano, que aposta na swingueira, podem se sentir motivados a balançar ao som da canção. O clipe, com participação da blogueira Bianca Andrade, alcançou mais de 12 milhões de visualizações.

3. Qualidade de Vida

Mesmo com um período de afastamento dos palcos, as coleguinhas Simone e Simaria lançaram nova música em parceria com Ludmilla nos primeiros dias de 2019. "Solteira eu me deito / Sem chifre eu me levanto", diz a canção que possui uma mistura de Funk e Sertanejo. Ao todo, mais de 15 milhões de visualizações no vídeo que, assim como as outras apostas, traz uma letra capaz de grudar por muito tempo.

4. Coisa Boa

Outra das fortes candidatas ao posto de Hit do Carnaval, a música da cantora Gloria Groove traz vocais fortes e uma batida típica do funk. Nos últimos dias, uma parceria com o canal FitDance mostrou uma coreografia completa para o single, que ainda tem um Rap na letra. Quer dar uma conferida?

5. Medley da Gaiola

De MC Kevin o Chris e Dennis DJ, a música foi lançada ainda em setembro de 2018, mas ainda está com força nas festas de pré-carnaval. O ritmo, um pouco mais acelerado, e a letra são o combo certo para animar aqueles que não resistem às canções de funk.

6. Teleguiado

Certamente uma das que vão se espalhar pelo Carnaval de Salvador deste ano, 'Teleguiado' foi lançada por Ivete Sangalo durante gravação de DVD em São Paulo, no início de dezembro de 2018. "Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor", dizem os versos prontos para agitar os que seguirão o trio da baiana.

7. Eu vou, Tu vai

Nomes famosos na internet, Whindersson Nunes, Tirullipa, Carlinhos Maia e GKay participaram da gravação do clipe do cantor Dan Hills e emplacaram o refrão "Se você não for, só você não vai". Nas redes sociais, eles definiram a música como mais uma das apostas para o Carnaval. A letra, assim como as anteriores, também se encaixa na categoria "grudenta", mas não tem tanta força musical como as citadas acima. Vale esperar o clipe e a coreografia montada pelo FitDance.

8. Parado no Bailão

Funk lançado pelos mineiros MC Gury e MC L da Vinte, ficou famosa após comemoração feita pelo jogador brasileiro Neymar durante partida da Liga dos Campeões. Chegou a ficar na posição de segunda música mais ouvida no Spotify Brasil e, atualmente, ainda se encontra no Top 50

9. Piscininha, amor

Com o Carnaval se aproximando, começam a surgir algumas apostas de última hora. O músico baiano de 17 anos, Whadi Gama, ganhou visibilidade na internet depois de ter a canção postada pelo jogador de futebol Egídio, lateral-esquerdo do Cruzeiro. Agora, o cantor, que também compôs a letra, chegou ao Rio de Janeiro para assinar contrato com uma gravadora.