Fernanda Lima processa Eduardo Costa após comentários ofensivos em rede social

A atriz Fernanda Lima entrou com um processo contra o cantor Eduardo Costa. A ação cita os crimes de calúnia, injúria e difamação e foi movida pela apresentadora após o sertanejo ofendê-la nas redes sociais depois que Fernanda fez um discurso pelo empoderamento feminnino encerramento de uma das edições do programa “Amor & Sexo”, em novembro. “Vamos sabotar a engrenagem desse sistema de opressão. Vamos sabotar a engrenagem desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino”, declarou Fernanda na ocasião.

A audiência preliminar do processo acontece no dia 19 de dezembro, às 14h30, no Rio de Janeiro. Procurada, a assessoria informou que Eduardo “não vai se pronunciar sobre o assunto. É o jurídico que está analisando”. Entre as palavras de Eduardo na rede social, o cantor chama a apresentadora de “imbecil”.

Desculpas

Dias após as ofensas de Eduardo contra Fernanda Lima, foi ao ar uma edição do programa "Conversa com Bial" com uma entrevista com o cantor. Pedro Bial explicou que a entrevista já estava gravada antes da polêmica, mas convocou o sertanejo para dar explicações sobre o caso. Eduardo, então, pediu desculpas para Fernanda.

Fernanda Lima acusa o cantor de calúnia, injúria e difamação em processo movido contra ele Divulgação

“Tinha gravado um feliz programa com Eduardo Costa quando sobreveio um infeliz incidente. Minha querida amiga Fernanda Lima encerrou o programa ‘Amor & Sexo’ com um editorial feminista. Era mais uma manifestação do importante serviço que o ‘Amor & Sexo’ presta há 11 temporadas, que é acolher e apoiar grupos que historicamente sofrem com o preconceito e a intolerância. Só que aí, Edu foi para as redes sociais e atacou a Fernanda em termos grosseiros”, explicou Bial, chamando Eduardo em seguida via Skype.

“Eu acabei entrando nas minhas redes sociais e falando pelos cotovelos. Continuo pensando da mesma forma, não retiro o que eu disse, mas quero me retratar da forma como eu disse, jeito que me coloquei. Acho que eu poderia ter sido um cara mais brando, mais tranquilo. Mas com a mesma coragem que eu tenho pra falar e pra expor minhas opiniões, quero ter essa coragem de vir aqui no seu programa e pedir desculpas pra Fernanda Lima, pra família da Fernanda Lima, para o marido dela, os filhos, para os amigos, os fãs que ela tem no Brasil inteiro – inclusive eu sou um grande dela. (...) Me arrependo profundamente, acho que fui um babaca naquele momento ali”, afirmou Eduardo