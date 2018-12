Fernanda Gentil se despede do Esporte Espetacular com emoção e homenagem

A apresentadora Fernanda Gentil se despediu oficialmente do comando do “Esporte Espetacular” neste domingo (16). Durante o programa, foram exibidos momentos importantes da trajetória jornalista no esporte, além de uma entrevista com Diego Hypólito.

O ginasta listou os próximos objetivos profissionais, relembrou o abuso que sofreu do treinador na infância e falou das boas e más lembranças das Olimpíadas.

A apresentadora, que passou dez anos na área de esporte da Globo, vai migrar para o entretenimento e ganhará um novo programa. A nova atração ainda não foi divulgada.

Sua substituta no Esporte Espetacular será a jornalista Bárbara Coelho, que dividirá a apresentação com Felipe Andreoli. A nova apresentadora agradeceu a oportunidade e aproveitou o momento para se despedir de Fernanda.

"Você (Fernanda) me ajudou demais, abriu as portas pra todas nós (mulheres) no esporte. Siga feliz, mas volte pra tomar uma café aqui com a gente", disse Bárbara.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda Gentil publicou um texto sobre a mudança:: "Tô indo ali me aventurar um pouquinho e, mesmo sem saber direito o que vai ser, quero convidar todos vocês pra minha nova caminhada. Porque, seja ela qual for, só vai ser se for com vocês.", escreveu a apresentadora.