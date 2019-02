Exposição “Gente de pano” segue em cartaz até o dia 28, no Shopping Benfica

Uma nova vida para vários personagens do Brasil e do mundo, a exemplo de Freddie Mercury e Ariano Suassuna. Essa é a proposta da exposição “Gente de pano”, que segue em cartaz no piso térreo do Shopping Benfica até o dia 28 de fevereiro.

Gratuita, a mostra reúne as criações de Lana Benigno e enfoca em personalidades provenientes de uma diversidade de segmentos, da cultura à política. Para dar vida às pequenas criaturas, a artista cearense se apropria dos conhecimentos da formação em moda, das vivências com figurino no cinema e da paixão pelo universo das artes.

> Ilustres criações de tecido

O processo envolve passos como escolha do gesto do personagem, modelagem, corte, preenchimento, costura e montagem. Partes como nariz, boca e orelhas também são costuradas, revelando um esmero trabalho por parte de Lana. "São vodozinhos que carregam a essência da pessoa”, comenta a artista.

O escritor Ariano Suassuna é um dos representados na mostra Foto: Helen Santos

Além das personalidades citadas, o público poderá encontrar na mostra representações de Rachel de Queiroz, Chico Anísio, Sigmund Freud, Bispo do Rosário, Bono Vox, Chico Buarque, entre outros.



Serviço

Exposição “Gente de pano”. Até o dia 28 de fevereiro, das 10h às 22h, no piso térreo do Shopping Benfica (ao lado da loja Aquablup). Avenida Carapinima, 2200, Benfica. Contato: (85) 3243-1000