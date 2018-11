Estudante cearense se apresenta junto a Orquestra Sinfônica da UFRN para o Papa Francisco, em Roma

A estudante de violino Samara Sampaio, 23, foi uma das selecionadas para se apresentar na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o Madrigal da instituição durante a audiência geral do Vaticano, que conta com a presença do Papa Francisco.

Samara participa da Orquestra desde o começo deste semestre e, depois de participar de um teste interno entre os músicos do grupo, foi classificada como apta para a ida à Roma.

A apresentação acontece dia 12 de dezembro e, para cobrir gastos que não serão fornecidos pela Universidade, o pai e o irmão da estudante organizaram uma rifa. O ponto é no valor de 3 reais e o prêmio são dois livros e chocolates. Doações voluntárias também são aceitas. Para saber como marcar o ponto na rifa é necessário entrar em contato com o número (85) 98524.8244