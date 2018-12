Estilista de Parintins é responsável pelo traje típico de brasileira no Miss Universo

Mayra Dias, a Miss Brasil Be Emotion 2018 já está na Tailândia, onde irá representar o Brasil no Miss Universo, no dia 16 de dezembro. Entre os momentos mais aguardados da disputa está o desfile de traje típico, no qual as representantes de cada país revelam em seu figurino traços da sua cultura de origem.

Neste ano, a representante brasileira Mayra Dias, que nasceu em Itacoatiara, no Amazonas, desfilará modelo assinado por Helerson da Maia. O figurino simboliza todas as etnias indígenas. “O traje é a representação de uma índia que carrega em sua indumentária pinturas e plumagens de todas as etnias brasileiras. Uma entidade que reúne as representações de nossos ancestrais e seus legados para que os remanescentes tenham força e sabedoria para lutarem pela própria sobrevivência”, explica o estilista.

O figurino ainda conta com recursos tecnológicos para uma transformação que acontece durante o desfile. No primeiro momento, Mayra surge como índia e em seguida o traje se torna um beija-flor, em uma transformação comandada pela própria Miss que acionará um dispositivo de controle remoto na roupa.

A proposta é que os expectadores assistam a uma índia se transformar em um beija-flor

A produção do traje traz elementos das duas principais festas culturais do Brasil, a festa do Boi-Bumbá e o Carnaval. “A composição da primeira parte, a índia, é feita de materiais que se assemelham com os que usamos no norte do Brasil na festa do festival folclórico de Parintins (penas, missangas, pedrarias, fios e linhas). Na segunda parte, utilizamos um método de confecção mais semelhante com os trabalhos feitos no carnaval do Rio de Janeiro, que conta com mais brilhos e cristais”, conclui o estilista.