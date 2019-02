Estilista cearense expõe em Londres; veja imagens da coleção de David Lee

O estilista David Lee, de 26 anos, formado em desenho de moda pelo Senac Ceará e único brasileiro entre 16 selecionados como os melhores designers de moda emergente no mundo para participar da edição 2019 da International Fashion Showcase (IFS), marcou presença na abertura do evento em Londres.

A coleção do cearense, chamada “Avesso”, fala sobre o homem contemporâneo e explora elementos da dança e do esporte. Com base em alfaiataria, as peças também tem inspiração militar e o universo esportivo. Segundo David, a ideia foi revelar “a preciosidade dos sentimentos, das emoções, referenciando a delicadeza do balé e a força do atleta”.

A mostra ocorre em paralelo a semana de moda de Londres e conta com a participação de designers em ascensão de países como Canadá, Itália, Índia, Uruguai e África do Sul.

Para David Lee, “a exposição está incrível e tive apoio incondicional para estar aqui, para a construção de tudo. Me sinto muito feliz, pois é o reconhecimento do trabalho ao qual me dedico e, ao mesmo tempo, uma força para seguir em frente”.

Visitando observa criações de David Lee

Segundo Mauricio Filizola, da Fecomércio/CE, “para nós, participar de um evento internacional coroa todo nosso trabalho que é feito no dia-a-dia. Ter um aluno nosso, que saiu de Fortaleza, uma região que posso dizer de alto risco social, participando de um evento em Londres é motivo de muito orgulho”.

Promovido pelo British Council, British Fashion Council, London College of Fashion, UAL e Somerset House, com o apoio de embaixadas e instituições culturais e educacionais de diversos países, como o Senac, a International Fashion Showcase (IFS) tem o objetivo de explorar diferentes culturas e questões sociais de diversos lugares do mundo através das criações de jovens artistas da moda, revelando-se como impulsionador para esses novos talentos que passam por um rigoroso e longo processo seletivo.