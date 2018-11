Espetáculo Cadela Branca estreia neste sábado em Fortaleza

Até dia 25 de novembro, o público poderá conferir o espetáculo Cadela Branca, que faz uma crítica social relacionada à violência e opressão por meio da história de Diego. O personagem é uma figura ingênua e delicada que precisa suportar os baques da vida, a fase escolar, o primeiro amor, a busca por emprego e as pessoas rudes que encontra em um mundo complexo e cruel. O espetáculo está cartaz neste e no próximo fim de semana, na Casa da Esquina, com sessões 18H e 20H.

A peça é o trabalho de conclusão da segunda turma do Curso Livre de Práticas Teatrais (CLPT) do Cangaias Coletivo Teatral. Durante oito meses, o grupo desenvolveu a formação em teatro com aulas de improvisação, interpretação, voz, teatro popular, dramaturgia e, para conclusão, pesquisa e montagem.

A peça tem o diferencial da utilização do metateatro na formação do elencoFoto: Divulgação/ Tim Oliveira A direção é assinada por Luís Carlos ShinodaFoto: Divulgação/ Tim Oliveira O protagonista da peça é o Diego uma figura ingênua e delicada Foto: Divulgação/ Tim Oliveira

A dramaturgia é de Rafael Barbosa, professor do curso, que escreveu o texto original a partir de provocações criadas pelos alunos como exercício de escrita dramatúrgica. Já a direção é assinada por Luís Carlos Shinoda, que buscou dar dinâmica às cenas. “Cadela Branca brinca de teatro aos olhos do público, joga com a questão da fragmentação de personagens e de situações, com uma proposta de encenação bem performática e divertida, fazendo o público pensar junto à peça, criando códigos e relações”, comenta o diretor.

Ainda segundo o diretor, a peça tem o diferencial da utilização do metateatro na formação do elenco, trazendo ao espetáculo a técnica que reforça o teor teatral da encenação, deixando claro ao espectador todo o jogo cênico. “Os atores estão sempre manipulando os materiais de cena: trocando de roupas, movendo cenário, revezando as personagens e intervindo nas cenas. Não escondendo o que há na maquinaria do teatro”, explica.

SERVIÇO

Espetáculo Cadela Branca

Dias: 17, 18, 24 e 25 de novembro

Sessões: 18H e 20H

Local: Casa da Esquina (Rua João Lôbo Filho, 62 - Bairro de Fátima)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Mais informações: (85) 98838.3763 / 99606.4124

*Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente pela turma.