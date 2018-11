Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba será realizado em Fortaleza

Fortaleza será uma das cidades a receber o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, que acontece no próximo sábado (24), no Largo da Mocinha. A iniciativa acontecerá simultaneamente em várias capitais brasileiras e também na Argentina. A primeira edição será dedicada à cantora Beth Carvalho, madrinha do samba.

O encontro tem o objetivo de unir as rodas de samba femininas, assim como cantoras e instrumentistas de samba de todo o Brasil, criando uma rede entre as artistas e aumentando as trocas culturais, além de contribuir para fortalecer a divulgação para o público da força feminina do samba.

O evento fará parte da programação do Sábado Feira, que é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema. A programação inicia às 14h30, com apresentação das ritmistas dos Blocos Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Baqueta, Caciques do Urubu e Bonde Batuque.

A abertura da roda de samba oficial acontece às 17h em todo o País, com transmissão ao vivo de todos os estados, mas em Fortaleza, devido ao horário de verão, as mulheres começam a tocar às 16h, com a participação do grupo de sambistas e compositoras SambaDelas.

Além de Fortaleza, também participam Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Juiz de Fora(MG), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Sorocaba (SP), Londrina (PR) e La Plata na Argentina.