Enade: participante só poderá ver local de prova após responder questionário

Mais de 550 mil participantes do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2018 realizarão as provas no próximo domingo, 25 de novembro. Todos os concluintes do ensino superior devem preencher o Questionário do Estudante até esta quarta-feira (21), às 23h59 (horário de Brasília). De caráter obrigatório, o questionário e a avaliação são requisitos para a colação de grau.

Os inscritos também já podem consultar o local de prova disponível no cartão de confirmação de inscrição, mas as informações só poderão ser visualizadas caso o Questionário do Estudante seja respondido. A verificação pode ser feita por aplicativo do Enade ou por meio da página oficial do exame. Será necessário informar o número de CPF e a senha cadastrada.

Perfil do estudante

A partir do questionário, é possível conhecer o perfil do participante, avaliar os cursos de graduação e elaborar políticas públicas para a qualificação do ensino superior brasileiro. Em 2017, quase 1,5 mil Instituições de Educação Superior (IES) foram avaliadas em 44 áreas. Houve 537.360 participantes de 10.570 cursos.

Na modalidade presencial, participaram 422.746 estudantes de 10.054 graduações e, na modalidade Educação a Distância (EAD), 114.614 participantes de 516 cursos. O perfil predominante tinha entre 16 e 24 anos (39,8%), estudava entre 1 e 4 horas semanais (41,1%), morava com os pais (52,4%) e tinha alguém na família que já havia concluído o ensino superior (65,8%).

Em termos de cor ou raça, 51,7% se autodeclararam brancos, 42,6% eram pardos ou pretos e 5,7% se encaixavam em outra definição. A renda familiar predominante estava entre 1,5 e 4,5 salários mínimos (72,1%).

Graduações avaliadas no Enade 2018

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enade 2018 avaliará cursos de graduação de 27 áreas. Confira abaixo:

Bacharelados

Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo.

Tecnológicos

Comércio Exterior, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.