Em nova docussérie da Netflix, Anitta revela ter tido depressão no ano passado

A Netflix disponibilizou, nesta sexta-feira (16), os seis episódios da docussérie "Vai Anitta", que aborda o início da carreira, bastidores e intimidade da cantora.

Entre as revelações, a carioca fala sobre o constrangimento que passou no Prêmio Multishow 2017, quando parte do seu seio ficou à mostra durante a apresentação no palco. "Chorei como se o mundo tivesse acabado". A cantora chegou a dizer também que vomitou no ex-marido, o empresário Thiago Magalhães, durante o primeiro encontro.

Em entrevista na coletiva de imprensa, a carioca disse que os espectadores vão perceber um salto na docussérie entre os episódios, devido uma depressão que teve durante a gravação da série de clipes Check Mate. "Eu não conseguia gravar, não conseguia ter câmeras por perto. A série levou um tempo a mais pra gravar por conta disso".

Veja trailer oficial de "Vai Anitta"