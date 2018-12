Criatividade entre o digital e o tradicional 

O contato das crianças com tablets, smartphones e celulares é uma preocupação constante dos pais de hoje. Durante as férias - sem a mediação da escola – os pequenos estão mais expostos aos atrativos das telas e os próprios adultos, também conectados às mídias digitais, precisam encontrar um ponto de equilíbrio dessa interação.

“O uso da tecnologia deve ser inexistente antes dos dois anos e, gradativamente, moderado. É essencial ter cuidado com os jogos online e monitorar as conversas durante as partidas. Acho difícil estipular um tempo. (Mas) acredito que duas horas está mais do que justo”, avalia a psicopedagoga Patrícia Trigo.

>Colônias de férias e cursos envolvem as crianças durante o recesso escolar

Para além do alerta e das críticas sobre o uso excessivo dos equipamentos digitais – que pode ser prejudicial à saúde dos envolvidos, a proposta da escola Gênio Azul desperta outro olhar sobre a interação tecnológica. Segundo Yuri Lima, diretor do espaço, é importante ensinar as crianças a conectar os meios físicos e virtuais. A conexão, dessa forma, cria uma relação mais criativa com a tecnologia.

“Podemos citar robôs que interagem fisicamente através de plataformas de desenvolvimentos lúdicas. Eles muitas vezes são montados pelos próprios alunos, para estimular a criatividade e o espirito ‘maker’ (realizador)”, complementa.

Manual

N`outra direção, a experiência da oficina de bordado livre para as crianças, da Casa Bendita, dispensa os aparelhos tecnológicos e põe os participantes em contato com habilidades manuais tradicionais.

“Eu estava fazendo esse mesmo trabalho para adultos e as meninas (Lívia, Lara e Manuella) vieram para o curso, mas não conseguiram se adaptar. Uma delas entrou em contato para a gente fazer esse grupinho e eu resolvi embarcar nisso. Até porque não dá conta de fazer esse tipo de aprendizado entre crianças e adultos, tinha que ter essa atenção do corpo a corpo”, comenta Ludmila Pitta, facilitadora da oficina.

Segundo Ludmila, os módulos do curso foram pensados em quatro etapas para mostrar, através dos bordados, as mais diversas paisagens cearenses. Voltada para os pequenos de 6 a 12 anos de idade, a próxima oficina acontecerá na próxima quarta (13), das 9h às 12h, e as crianças poderão bordar flâmulas com seus respectivos nomes e desenhos temáticos.