Colônias de férias e cursos envolvem as crianças durante o recesso escolar

Para a maioria das crianças, as férias escolares já começaram. O período costuma exigir mais flexibilidade dos pais, sobretudo dos cuidadores. Nesse movimento, os adultos têm recorrido às colônias de férias tradicionais, como também a outras atividades para envolver os pequenos de forma saudável.

Em Fortaleza tem desde as opções tradicionais, a exemplo do Paraíso da Perê, a espaços conectados à natureza, como acontece na Ilha Maravilha. Tem ainda alternativas de cursos de férias para preencher o tempo com novos saberes e muita ludicidade. É o caso da oficina de bordado na Casa Bendita e do aprendizado em robótica no Gênio Azul.

>Criatividade entre o digital e o tradicional

Segundo a psicopedagoga Patrícia Trigo, um esquema de ocupação saudável para as férias parte, a princípio, das atividades ao ar livre. "É superimportante o manuseio de tintas, areia, argila, massinha. Pular, correr, se movimentar de maneira geral. Os jogos de tabuleiro desenvolvem a tolerância e a paciência, tão raras hoje em dia", sugere.

Outro ponto refletido pela psicopedagoga é a interação das crianças com adultos. "Um momento junto com os adultos para conversar sobre um filme, um comercial, uma estória ou música gera um tempo de diálogo, troca tão importante para a saúde dos pequenos", esclarece Patrícia Trigo.

Brincar

Desde 2017, o espaço Ilha Maravilha organiza a sua colônia de férias em ambiente natural, na Lagoa Redonda. Segundo Marisol Albano, uma das organizadoras, a proposta é oferecer uma alternativa à dinâmica da realidade "virtual, individual e artificial".

"Nós propomos o oposto disso: real, coletivo, orgânico. Podemos afirmar que os pontos mais fortes daqui estão nas relações dos seres vivos (humanos inclusos) entre si e com a natureza, criando conexões por mais aprendizagens significativas, ricas de sentido", reflete .

A agenda da Ilha Maravilha enfatiza o "tempo do brincar". Lá as crianças têm liberdade para explorar os brinquedos, os ambientes e as vivências propostas pelos cuidadores.

Com um ambiente mais artificial e semelhante aos espaços em shoppings e restaurantes, o Paraíso da Perê mantém sua tradicional colônia de férias no Círculo Militar, no Meireles. Há mais de 15 anos, a programação, acompanhada por monitores, disponibiliza brinquedos como o pula-pula, a piscina de bolinhas, dentre outros.

A dentista Kátia Albuquerque recorre ao serviço há muito tempo, desde quando levava os filhos mais velhos. Atualmente deixa a pequena Ana Luisa, 8 anos, e também o afilhado Davi Vitalino, 7. "A Ana achou melhor vir pra cá do que pra colônia da escola. Por ela, vinha todo dia, mas não dá. É um malabarismo com esse tempo de férias, mas a gente (os pais) precisa ofertar esses momentos", compara a dentista.

Outros aprendizados

De acordo com a psicopedagoga Patrícia Trigo, os pais podem estimular novos aprendizados das crianças durante as férias. "Por que não um curso de desenho, robótica, culinária, música ou programação de computadores? Pode ser a época perfeita para o desenvolvimento de um novo talento ou interesse de seu filho", alinha.

Nesse sentido, o espaço Gênio Azul realiza cursos de educação tecnológica. Seja pelos dispositivos digitais, ou por meio de brinquedos como o Lego, a ideia é desenvolver a oralidade, a coordenação motora, dentre outros aspectos.

"Para essa idade (o período da infância) o tempo de concentração é muito baixo. Usamos a técnica de alternar os recursos tecnológicos para os alunos terem a percepção de sempre estar estudando algo", observa o diretor do espaço, Yuri Lima.

Pelo desenvolvimento artístico, as amigas Lívia, Lara e Manuella aprenderam o passo a passo da arte de bordar no curso ofertado pela Casa Bendita. Lívia Cidrão, 12 anos, foi responsável por unir o grupo. Segundo a garota, as artes manuais sempre fizeram seus olhos brilharem e, quando soube da oficina, não pensou duas vezes. (colaborou Mylena Gadelha)

Neste vídeo (por Natinho Rodrigues), acompanhe trechos da oficina de bordado livre da Casa Bendita:

Serviço

Colônia de férias do Paraíso da Perê (Rua Canuto de Aguiar, 425, Meireles). Até 21 de dezembro, e de 7 a 25 de janeiro de 2019, manhã e tarde. Contato: (85) 3088.9160/9.8832.0269.

Colônia de férias Ilha Maravilha (Rua das Laranjeiras, 485, Lagoa Redonda). De 10 a 14 de dezembro, e de 7 a 11 de janeiro de 2019, à tarde. Contato: (85) 9.9665.7622/9.9602.9925

Oficina de Bordado Livre para crianças da Casa Bendita (Avenida Rui Barbosa, 888, Meireles). Próximo curso acontece nesta quarta (13). Inscrições e contato: (85) 9.9430.6900 - cocriacao@casabendita.com.br

Espaço tecnológico Gênio Azul (Avenida Barão de Studart, 1501, lojas 14 e 15, Aldeota). Contato: (85) 3047.9977 - genioazul.com.br