Confira a programação do Papai Noel nos shoppings de Fortaleza neste fim de semana

Para celebrar a chegada do Natal, o Papai Noel já se encontra em diversos shoppings da capital neste fim de semana. Junto com as decorações natalinas, as crianças podem conferir toda a magia de conhecer o Bom Velhinho.

Confira a programação:



Iguatemi

De domingo a domingo o Papai Noel receber os pequenos. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 10h30 às 22h.

Via Sul Shopping

A Vila de Natal receberá o Papai Noel neste sábado (17). Abertura do evento será às 17 horas, seguindo do espetáculo Infantil “A Vila de Natal”.

RioMar Fortaleza

Até o dia 24 de novembro o Bom Velhinho está presente no Shopping RioMar Fortaleza. De segunda a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 15h às 20h. O local também conta com o espaço Brinquedos de Natal.

RioMar Kennedy

No RioMar Kennedy, o Papai Noel estará presente a partir deste sábado (17), de 17h às 20h.

Shopping Parangaba

As visitas ao Papai Noel acontecem de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.

Benfica

O shopping Benfica recebe o Papai Noel neste sábado, às 18 horas.

Grand Shopping

O Grand Shopping recebe o Bom Velhinho neste sábado, às 19 horas.