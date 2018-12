Carnaval 2019 de Aracati tem Anitta, Thiaguinho, Felipão e Solange Almeida; veja atrações

A prefeitura de Aracati anunciou na noite desta terça-feira (18), as atrações do Carnaval 2019 do município. Entre os principais nomes estão Anitta, Thiaguinho e Felipão.

De acordo com Guilherme Bismarck, secretário da Casa Civil, serão cerca de 50 atrações que vão se apresentar durante 15 horas de shows por dia em Aracati e Majorlândia.

A festa vai contar ainda com a participação de Solange Almeida, Aldair Playboy, Luis Marcelo e Gabriel, Gabriel Diniz, Wallas Arrais, Sérgio Loroza, Serginho Pimenta Nativa, DJ Cris Leão e Hungria.

A folia começa no dia 23 de fevereiro, com a escolha do rei e da rainha do carnaval, e na quarta-feira, (27), o bloco religioso Maranatha desfila na avenida. Na quinta, (28), haverá o desfile dos tradicionais bloquinhos.

Na sexta-feira, dia 1º de março, começam as apresentações dos artistas nos trios elétricos na avenida principal.

O encerramento será a partir do meio-dia da quarta-feira de Cinzas, (6), com o cantor Felipão puxando o arrastão, com um show que vai fechar a folia na cidade.