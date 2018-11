Brilho em cada cômodo: 'House of Sparkle' foi projetada para o glamour

A casa mais brilhante do mundo, a 'House of Sparkle', está aberta para reservas. Projetada por Christian Cowan, designer reconhecido mundialmente, ela está localizada no burburinho da moda no bairro do Soho, no centro de Londres.

Pronta para a temporada de festas, a House of Sparkle foi criada pelo profissional que já vestiu Beyoncé, Cardi B e Lady Gaga em parceria com a Booking.com.

"Meus designs geralmente misturam um pouco de humor atrevido com um olhar jovem de como a mulher moderna pode se vestir. A inspiração para a House of Sparkle veio da minha última coleção, que apresenta brilho, drama e claro, glamour", afirma o designer. "Me diverti tanto no design da casa – esta foi a primeira vez que direcionei minha visão para um lugar maravilhoso para ficar."

Tudo que vai do piso ao teto, incluindo o quarto, o banheiro, o closet e a sala de estar e de jantar na casa celebra o brilho. A acomodação abraça o entusiasmo e o luxo com uma fachada dourada de glitter, um hall de entrada e uma escada caracol com o mesmo material e cores do arco íris.

Disponível para reserva na Booking.com e com possibilidade de acomodar até 2 hóspedes, as pessoas que reservarem uma diária ficarão imersos no glamour. Os hóspedes poderão relaxar em um lounge repleto de glitter rosa ou em um chuveiro localizado entre nuvens de glitter azul com instalações para chuva de lantejoula prateada. Uma cortina com serpentinas metálicas levarão os hóspedes ao quarto principal, para uma festa de texturas metálicas com piñatas, globos de espelhos e detalhes espelhados.

Além disso, jogos com brilho serão oferecidos para deixar os hóspedes no espírito festivo. Uma seleção de roupas de Christian Cowan estará disponível , o que permitirá uma experiência completa.