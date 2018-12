Beyoncé canta em casamento da herdeira mais rica da Índia; confira vídeos

A cantora norte-americana Beyoncé se apresentou em show exclusivo no casamento da herdeira de um dos homens mais ricos da Índia.

Isha Ambani, de 27 anos, é filha do bilionário indiano Mukesh Ambani. A união oficial será nesta terça-feira (11), mas as festividades já começaram no fim de semana. A herdeira se une com Anand Piramal, de 33 anos. São três dias de música, dança e rituais na cidade de Udaipur.

Além de Beyoncé, foram convidados os principais nomes do mundo de Bolywood, que viajaram em cem voos fretados. Entre as atrações do casamento está o show privado da americana.

Não foi divulgado o valor do caché de Beyoncé, mas a cantora publicou, no perfil dela no Instagram, a imagem do vestido que usou para a ocasião, em tom vermelho e com detalhes em ouro.

Alguns vídeos da grande celebração da herdeira indiana estão sendo publicados nas redes sociais, inclusive da apresentação de Beyoncé.

Ao posar para uma sessão de fotos, Beyoncé usou o vestido de Abu Jani Sandeep Khosla, estilista indiano.

O pai da noiva que contratou Beyoncé tem uma fortuna avaliada em mais de 180 bilhões de reais. Além da cantora, a lista de convidados do casamento os recém-casados Nick Jonas e Priyanka Chopra — atriz recém-listada pela "Forbes" como uma das cem mulheres mais poderosas do mundo, e Hillary Clinton, ex-candidata à presidência dos Estados Unidos.