Beto Barbosa revela estar "100% curado" do câncer de bexiga e próstata

O cantor Beto Barbosa comemorou a resposta positiva do tratamento que fez contra o câncer de bexiga e próstata, que descobriu em julho do ano passado. Em uma publicação no Instagram no último domingo (17), o rei da lambada declarou que está "100% curado" da doença.

Beto está internado há um mês no Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa, em São Paulo e já passou por uma cirurgia para retirar a bexiga e a próstata, além de ter feito sessões de quimioterapia.

"Hoje comecei a andar sem tantos aparelhos ligados. Tomei banho sozinho e comecei a sentir o ar da independência hospitalar. Não vejo a hora de voltar para casa. Acredito que até terça feira já estarei em casa e, no dia do meu aniversário, 27/02, quero estar caminhando na esteira e malhando com a orientação da equipe médica. Enfim, Deus me curou e me salvou através dos médicos. Agradeço de corpo, alma e coração as orações e palavras de força que recebi e continuo recebendo de todos vocês", postou.