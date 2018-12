Astro de 'Aquaman', Jason Momoa teve aulas de jiu-jitsu com Anderson Silva

Em sua maioria, o público do elogiado filme "Aquaman" aprovou o trabalho do ator havaiano Jason Momoa, que fez o personagem principal deixar de ser uma mera piada da DC Comics. Velho conhecido dos fãs de "Game of Thrones", ele já foi treinado por Anderson Silva.

O lutador brasileiro publicou uma foto com seu ilustre aluno de jiu-jitsu. "Jason, muito obrigado! Estar ao teu lado, podendo passar todo o conhecimento marcial que adquiri durante toda minha vida, é uma honra. Obrigado, você tem uma família incrível e um coração fantástico", escreveu Spider no Instagram.

Naquela época, em maio deste ano, Anderson Silva já estava sem lutar oficialmente - ele foi suspenso por doping em novembro de 2017. Voltará ao octógono do UFC no dia 9 de fevereiro, em Melbourne, na Austrália, em luta contra Israel Adesanya.

Spider não foi o único profissional que ajudou Momoa no Havaí; o alpinista Chris Sharma, por exemplo, esteve lá. "Muito grato por aprender com tantos humanos incríveis. Desde escalada até jiu-jitsu", agradeceu o ator na ocasião.O peso-pesado Mark Hunt foi outro a treinar com ele. Em 2017, o havaiano Jason surpreendeu o amigo neozelandês com o "haka", tradicional dança e grito de guerra do povo maori. A estratégia motivacional deu certo, porque Hunt nocauteou Derrick Lewis no UFC.



Não foi o "Aquaman" que colocou as artes marciais na vida de Jason Momoa. O ator já treinava diferentes tipos de luta desde 2010, quando se preparou para interpretar o personagem principal de "Conan, o Bárbaro", no cinema - o filme estreou no ano seguinte.

"É difícil ficar só malhando. É monótono e você fica limitado a uma rotina. Eu fico entediado, então treino muito boxe, surfe e escalada. São as coisas que eu amo fazer mesmo quando não estou me preparando para um papel no cinema", disse à revista Men's Health.

E se você tem vontade de ficar tão forte quanto o Aquaman, saiba que nunca é tarde para começar. "Antes de interpretar Conan, eu nunca tinha levantado pesos na vida", revelou Momoa, que teve o nariz quebrado de propósito por um amigo para se encaixar no papel.

Por outro lado, as cicatrizes no rosto dele não foram parte da preparação para os filmes. Jason se envolveu em uma briga de bar em 2008, em Los Angeles, e teve uma garrafa de cerveja atirada em sua face. Ele afirma ter recebido 140 pontos para fechar a lesão.

O curioso é que Jason Momoa tem um forte lado sentimental e descreve a si mesmo como uma "manteiga derretida". Ele prevê que será emocionante ver "Aquaman" com os filhos.