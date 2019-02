Antes da volta de Sandy e Junior, bloco anima Pré-Carnaval de Fortaleza com sucessos da dupla

Quem é de Fortaleza não precisa esperar a possível volta de Sandy e Jr. para matar a saudade dos sucessos da dupla. Há três pré-carnavais, o bloco Sandijunio garante a animação dos foliões com as músicas mais bombadas da carreira dos irmãos como "Dig dig joy", "A lenda" e "Vai ter que rebolar", tudo na versão vibrante que a festa exige.

Para este ano, além do repertório dos cantores, a novidade é um passeio por músicas marcantes dos anos em que Sandy e Jr. dominavam a música popular brasileira: as décadas de 1990 e 2000. O axé e o pagode brilham e dividem parte do show com hits de Wanessa Camargo e Kelly Key.

"Tem músicas que nunca podem faltar, como 'Turu Turu', 'Olha o que amor me faz', e 'Com você'. Tem outras que estavam no primeiro ano, mas não estão mais. Mas é engraçado que as pessoas sempre mandam mensagens depois do show dizendo: 'Gostei muito do show de vocês, mas faltou aquela música'", conta o guitarrista e produtor musical do Sandijunio, Arthur Guidugli.

Em 2019, os músicos vão fazer o primeiro show fora da Capital Cearense. Será em Teresina (PI), durante o Carnaval. "A gente tá muito feliz de levar o nome do Pré de Fortaleza para fora da cidade, para que as pessoas tenham a vontade de vir no pré", comemora.

Encontro com Sandy e Junior

A possibilidade dos irmãos voltarem a fazer shows juntos nesse ano animou o grupo cearense, que torce por um encontro. "A gente já tá com planos audaciosos", brinca e completa a ideia. "Eu não diria nem cantar junto, seria um sonho, mas esse já é um plano mais difícil. A gente queria muito um contato oficial com eles".

O começo

A banda surgiu pouco antes do pré de 2017, quando os integrantes foram pegos de surpresa com o fim do bloco Sanatório Geral, até então tradicional na praça da Gentilândia, no Benfica. "Nosso lema é que se um bloco acaba, tem que nascer dois. Nesse ano, o Pré-Carnaval de Fortaleza tinha dado um boom. A gente ficou com medo que a festa perdesse esse espaço que tinha conquistado", relembra.

Apenas com a vontade de fazer música, os integrantes se reuniram para definir o estilo do bloco. "Tinham muitos blocos com músicas mais carnavalescas. Pensamos em fazer algo diferente, mas o quê? Rock? Pop?".

"Sandy e Junior é uma coisa que tem muito apoio popular e todo mundo conhece, independente de gostar ou não", diz Arthur. "Todo mundo da banda conhecia pelo menos 10 músicas deles, tinha uma ligação com eles". Foi a batida de martelo para a escolha do repertório do bloco.

O grupo é formado pelas vocalistas Jess Carsan e Mariana Laje, os guitarritas Berg Menezes e Vitor Oliveira, o baixista Daniel Calvet, o tecladista Rian Rafaiel, o percussionista Arilton Filho e Arthur Guidugli, na bateria.

Eles se conheceram por meio de amigos em comum e da faculdade de Música da Universidade Federal do Ceará (UFC), anos atrás, onde alguns se formaram e outros seguem na graduação. Além disso, a cantora Mariana é formada em Cinema e Arilton é estudante de ciências exatas.