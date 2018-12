No Dia do Palhaço, conheça a origem do casal de personagens Miolo Mole e Bitoca

Existem pessoas que parecem vir ao mundo predestinadas para seguir um caminho na vida. O cearense Wescley de Morais nasceu na data de hoje, há 34 anos. Passou pela infância sem ter intimidade com o circo. Chegou à vida adulta e experienciou trabalhar de instrutor de natação, administrador e professor de dança.

> Veja alguns dos protagonistas do riso famosos no Ceará e Brasil

Mesmo quando não sabia que fazia aniversário no Dia do Palhaço, aos poucos percebeu que não havia como fugir à sina de colocar nariz vermelho, a roupa colorida e espalhar graça por onde passa.

Como num golpe de sorte, enquanto ainda integrava uma companhia de ritmos, foi convidado para se apresentar no circo do ator Marcos Frota, durante uma temporada na Capital cearense. Entre um número e outro de dança, deixava-se contagiar pela arte circense, que acompanhava dos bastidores.

Encontrou a mulher que viria a ser a sua parceira de vida, trabalho, sorrisos e trabalho com riso em um encontro religioso na Paraíba. Dois anos depois, em 2006, Wescley e Raquel Alves já estavam casados.

O Dia do Palhaço é comemorado em 10 de dezembro, no Brasil, desde 1981, instituído por uma empresa paulista de eventos

Os personagens Miolo Mole e Bitoca começaram a surgir em um buffet do qual ela era gerente e ele funcionário. "Eu ficava nos brinquedos. Quando comecei a ver o trabalho dos palhaços, aquilo me encantou e eu disse: 'rapaz, eu quero fazer isso'".

Encorajados, largaram as funções estáveis e foram seguir a vocação. Entre os eventos, apresentavam-se em aniversário infantil e adulto, comemoração de 15 anos, casamento, chá de baby, festa em escola e mais o que os chamassem. "E o carro quebrava. E tinha que empurrar no meio da rua. Eu pedindo ajuda, e o povo rindo. E ninguém ajudava porque achava que era pegadinha", relembra ele com uma gargalhada aberta. A luta era diária, mas Wescley não tinha mais como fugir: já havia aceitado o destino de ser alegria neste mundo.

Palhaços dos famosos

Uma década depois de ter montado a dupla de humor, o casal caiu nas graças de um público célebre. "O primeiro foi no aniversário de uma filha do Tirullipa. Depois ele fez questão que a gente fizesse da outra filha. Fizemos pro sobrinho do Lucas (Fernandes, Ex-BBB), pro irmão de Simone e Simaria, pro filho da Simone, pra filha da Solange Almeida e pro da Márcia Fellipe", enumera.

A visibilidade impulsionou o perfil nas redes sociais dos palhaços. Hoje, são mais de 45 mil seguidores no Instagram. O sucesso na internet também colaborou com a estabilidade financeira. O casal faz uma média de 20 a 25 shows mensais.

Nas plataformas virtuais, os dois têm ajudantes para conquistar os internautas. Vinicius, de 8 anos, e Alexia, de 4 anos, filhos do casal, já ensaiam uma segunda geração de humor na família Morais. "O vídeo que atingimos um milhão de visualização foi Alexia quem fez. Nós dois passamos mais de uma hora tentando fazer. A gente errava e não conseguia. Ela ficou só observando. Até que veio e disse: 'deixa eu fazer?' Fez só uma vez", conta o casal orgulhoso da veia artística da caçula.

Festa na praça

Desde 2016, Wescley usa o dia do aniversário para realizar um evento e lembrar o Dia do Palhaço. A primeira vez do encontro reuniu profissionais do humor na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. A princípio, a ideia era apenas tirar uma foto com todos os participantes.

No ano passado, um grupo maior de palhaços repetiu o gesto na Beira Mar. Dessa vez, além de eternizar o gesto em imagens, voluntários se ofereceram para dar bolo de aniversário, e o encontro ganhou ares de atração a céu aberto. Os integrantes apresentaram números entre si, mas, inevitavelmente chamaram atenção, e um aglomerado de pessoas se juntou para acompanhar os shows.

Em dezembro de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a lei que incorpora a data no calendário de comemorações nacionais

Neste ano, mais de 30 artistas já confirmaram presença no informal congresso de palhaços. Eles se concentrarão hoje, na Praça do Ferreira, a partir das 10h. Uma hora depois, sairão a caminho da Praça do BNB. O cortejo dos palhaços terá entre os integrantes um homem com perna de pau. De lá, um trenzinho vai conduzi-los por algumas ruas do Centro até a frente do Theatro José de Alencar. A foto e as apresentações gratuitas já estão garantidas. "Os meninos vão levar uma lona dessas redondas que parece picadeiro. Porque a gente sabe que juntou um monte de gente já chama logo o povo", detalha Wescley. A promessa é de muita animação.

A conversa só fica séria quando os dois comentam sobre a forma pejorativa que comumente se referem à arte que tanto amam. "A gente bate muito na tecla do termo 'palhaçada', que as pessoas usam com os políticos. Ou quando chamam eles de palhaço. Palhaço não é isso. É alguém que leva alegria pras pessoas, é leveza. É como uma amiga diz: 'palhaçada é coisa séria feita por gente cheia de graça'", defende Wescley.

Amarrado e envolvido pelo dom como um novelo de lã emaranhado, o intérprete do Miolo Mole decreta: quer ser riso até o fim da vida. "O que eu sonho é isso: quero ser enterrado de palhaço. Quero que a última palhaçada seja assim. Quero fazer rir até o último momento. Porque eu não estou palhaço, eu sou palhaço. Preciso ser". Estava escrito.