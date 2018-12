Marcelo Jeneci adianta surpresa para shows em Fortaleza e conta detalhes do próximo álbum

Marcelo Jeneci promete shows com "ultraexposição" para os shows que apresenta na Caixa Cultural de Fortaleza, na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). O cantor paulista se apresenta sozinho no palco e anuncia uma mescla entre as músicas da carreira e outras que ocupam um lugar de afeto em sua memória. "Vou abrir meu coração, contar histórias de como a música chegou na minha vida, quais as que mais me marcaram. Vou cantar também algumas canções que não são minhas mas que fizeram parte da minha formação desde a infância", adiantou em entrevista por telefone ao Verso.

Assim como Roberta Sá, que se apresentou na semana passada, Jeneci volta a Fortaleza com o projeto Palco Brasil da Caixa Cultural. O ciclo de shows será finalizado com o músico Chico César, atração entre os dias 14 a 16 de dezembro.

A noite de sábado velará o encontro no palco do músico com o artista cearense Daniel Medina, a quem Jeneci declara admiração, assim como outros talentos da terra. "Amo o trabalho do Medina, que lançou um disco lindo no ano passado. Amo a galera do Breculê, são instrumentistas natos de alta performance bem brasileira. Também tenho um casamento com a banda Cidadão Instigado, que fiz parte durante alguns anos, no começo da década de 2000".

Confira "De Graça", parceria de Marcelo Jeneci com Baile Tropical

Álbum de afetos

Marcelo Jeneci está em fase de conclusão do terceiro álbum solo da carreira, ao qual ele definiu como libertador e autobiográfico. "Estou vivendo uma imersão nesse disco novo. Estou muito contente com o repertório que eu pude criar, do álbum 'De Graça' pra cá. E ansioso para finalizar e acessibilizar para todos poderem curtir comigo". As primeiras impressões de quem o cerca sobre as produções inéditas são motivos de comemoração. "Estou muito nutrido e instigado pelos olhares das pessoas".

Sobre o processo de criação, Jeneci explica que a dedicação o acompanha dia e noite. "Acredito muito na frase do Picasso que diz: 'Quando a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando'. Então, o que preparei para esse trabalho são dedicações disciplinadas de um operário da música. Que acorda e começa a compor uma canção". Nesse percurso, algumas composições ficaram inacabadas e devem ser trabalhadas para um próximo CD.

"É sobretudo um disco amoroso, que toca em assuntos como o perdão. Toca em seguir com alegria, sobretudo na vida. Assuntos também sobre esse momento que a gente tá vivendo, tão remoído, de dores e injustiças sociais que o Brasil tá passando. Fala sobre a reinvenção que cada um tem que ter nesse momento". O lançamento está previsto para fim de fevereiro e início de março.