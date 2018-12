Ivete Sangalo é uma das atrações do Réveillon John John Rocks Jeri, com show neste sábado (29)

Raro é encontrar energia suficiente para acompanhar Ivete Sangalo. Ou melhor, raríssimo. A baiana, conhecida pela alegria e ritmo contagiantes, é euforia, fazendo tremer todo palco que pisa, num movimento frenético em que é difícil ver fim. A marca registrada é, inclusive, motivo maior porque arrasta tantas multidões, gente disposta a deixar aquecer o coração e ser conduzida pelo agito da cantora.

Tanta intensidade desembarca na tranquilidade de Jericoacoara para compor a programação do Réveillon John John Rocks Jeri 2019 que, além de Ivete, trará no line-up deste ano atrações do porte de Alok, Anitta, Goldfish, entre outras. Os shows começam a partir desta quinta-feira (27) e seguem até o dia 2 de janeiro, reunindo artistas nacionais e internacionais.

Além das apresentações, a proposta é que as famosas belezas naturais da terra não percam espaço; pelo contrário, sejam cenário, a exemplo do arrebatador pôr do sol da cidade, para antecipar as emoções vivenciadas à noite. Em entrevista por e-mail, Ivete Sangalo - que pisará pela primeira vez em Jeri - diz estar com "expectativa muito grande" para o show no dia 29, bem como para o que conferirá por lá.

"Tudo o que vejo em fotos, vídeos e comentários de amigos mostra que é um paraíso, um lugar lindo", afirma. "Estou louca para ir cantar no John John Rocks, conhecer, curtir um pouco, turistar na cidade. Acho que vai ser um show muito lindo, vamos nos divertir muito e a expectativa é de estar num lugar delicioso, onde vou poder postar a minha foto".

Repertório

No que toca ao repertório, a artista comenta que, por ser uma festa pré-Réveillon, tudo será idealizado de forma diferente. "Tem que ser uma apresentação completamente feliz, do início ao fim, com músicas agitadas pra gente dançar, comemorar e brindar o ano que chega", festeja.

Nesse sentido, a ideia, segundo ela, é cantar de tudo um pouco, desde músicas do começo da carreira até registros mais recentes - incluindo canções inéditas presentes no DVD "Ivete Live Experience", gravado no último dia 8, no Allianz Parque, em São Paulo.

Sobre esta última empreitada - com a participação de Cláudia Leitte, Leo Santana, Marília Mendonça, Alejandro Sanz, Brian MCKnigh, entre outros parceiros - Veveta comenta que foi uma das coisas mais incríveis que já fez.

Para ela, "musicalmente e visualmente, o astral estava muito maravilhoso, tudo correspondeu tecnicamente às nossas expectativas. Os convidados eram pessoas que eu já queria ter gravado há muito tempo e eu acho que nessa oportunidade casaram-se as datas, tudo deu certo. Hoje eu tô feliz, feliz igual a criança no Natal".

Ivete durante gravação do DVD "Live Experience", onde reuniu uma série de artistas consagrados Foto: Marcos Hermes

Por sua vez, os desejos da baiana para o 2019 que já se avizinha são os melhores. A cantora diz que o que espera do ano novo também aguarda todo dia, convocando as pessoas a cultivar sentimentos como o da tolerância, o respeito para com o outro, energia para trabalhar, responsabilidade e amor para vencer o dia.

"Não sou uma pessoa que busca datas que vão determinar o início de ciclos. As coisas que acredito tenho que realizar hoje, agora, já, seja do ponto de vista prático, do trabalho, seja do ponto de vista emocional. Se você tem que melhorar, tem que ser imediatamente, não creditar a datas, ciclos. Acho isso uma perda de tempo muito grande", sublinha.

Paixão

Ela ainda destaca uma esperança que vai a tiracolo: "Espero que a gente crie expectativas positivas lembrando que ninguém vive sozinho. Vivemos em comunidade e, para ser assim, preciso prestar atenção em mim e no outro".

O papo finaliza com Veveta fazendo uma verdadeira declaração à capital cearense. Perguntada sobre do que gosta mais da nossa terra, ela não titubeia: "Eu vou dizer uma coisa a você: de Fortaleza, eu gosto de tudo, do clima, da comida, das pessoas, da música, do humor, das praias... Sou louca por Fortaleza! Sempre foi assim, desde a época da Banda Eva. As minhas memórias da cidade são as melhores". Pode chegar mais, Ivete!

Serviço

Réveillon John John Rocks Jeri. De 27 a 31 de dezembro e dia 2 de janeiro na Arena John John, em Jericoacoara. Ingressos à venda no site ingresse.com.

Festa badalada

4 mil pessoas é a estimativa de público da organização do Festival John John Rocks Jeri, evento que prima pela diversidade de atrações. No total, mais de 25 shows devem fazer a festa dos visitantes, além do cenário paradisíaco de Jericoacoara – que, com um grande número de atividades envolvendo a natureza, pode render ótimas experiências. O festival ainda preparou um plano de gerenciamento de impactos ambientais, trazendo conscientização ao público quanto ao uso racional dos recursos naturais

Programação do Réveillon John John Rocks Jeri

27/12: Bakermat, Andre Teles, Fabio Serra, Morales, ON’A BEAT, Pontifexx, Reezer e Sarah Stenzel

28/12: Dennis, Jetlag, Augusto Cruz, ON’A BEAT, Radiomatik e Rapha Fernandes



29/12: Ivete Sangalo, Sam Feldt, Jetlag, Augusto Cruz, Joca Guarim, ON’A BEAT e Pedro Almeida



30/12: Lee Foss & Anabel, Augusto Cruz, Edu Poppo, Joca Guarim, Morales, ON’A BEAT e RDT



31/12: Anitta, Vintage Culture, Goldfish, ON’A BEAT e RDT



02/01: Alok, Jack-E, Augusto Cruz, Jopin, ON’A BEAT e RDT