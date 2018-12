Ednardo de disco novo

Um álbum de estúdio repleto de canções inéditas está nos planos de Ednardo para 2019. A notícia veiculada no perfil oficial do cearense e logo depois na coluna do jornalista Mauro Ferreira, do G1, causou comoção nos admiradores do realizador. A expectativa tem certa razão, afinal, excetuando os discos ao vivo ou produzidos em parceria com outros artistas, o último registro do cearense data de 1985, com "Libertree".

Por telefone, o produtor e filho do cantor, Daniel Limaverde afirma que o momento de Ednardo é de dedicação total ao estúdio. "Ele só vai querer falar sobre quando o disco estiver preparado. Nós não escolhemos nem as faixas todas, tem mais de 40. Ednardo tem muitas músicas", explicou.

A participação de amigos históricos na trajetória do cantor também é algo possível nas sessões de gravação, avalia Limaverde. De certo, "Bip bip" música criada na companhia de Belchior (1946-2017) deve integrar o repertório exclusivo para 2019.

Ednardo é autor de sucessos como "Pavão Mysteriozo", "Terral", "Beira Mar" e muitas outras canções Divulgação

No último fim de semana, Ednardo participou de duas datas do projeto Álbum, do Sesc São Paulo. O evento convida nomes consolidados da música brasileira a executarem, integralmente, discos considerados “clássicos” pela relevância histórica, inovação e influência nas produções da nova geração.

Na unidade Belenzinho, acompanhado por uma banda de sete músicos, o cearense apresentou o show "Romance do Pavão Mysterioso", título do primeiro disco solo, gravado e lançado originalmente no ano de 1974. Além da faixa título,a noite contou com os temas "Artigo 26", "Carneiro" e "À Palo Seco". "Chegamos de São Paulo nesse instante, foi um sucesso, apresentação lotada e Ednardo está bastante feliz", pondera o familiar.

Álbuns solo de Ednardo

1974 - O Romance do Pavão Mysteriozo

1976 - Berro

1977 - O Azul e o Encarnado

1978 - Cauim

1979 - Ednardo

1980 - Ímã

1982 - Terra da Luz

1983 - Ednardo

1985 - Libertree

1991 - Rubi

2000 - Única Pessoa

Dono de mais de 250 composições e muitos sucessos cantados em todo o País, como “Terral”, “Ingazeiras” e “Beira-Mar”, Ednardo segue lapidando todo o material nunca antes gravado. Limaverde resume o pai como um criador incansável. Os admiradores estão no aguardo. "Eu pessoalmente penso que ele quer preservar o ineditismo, faz tanto tempo que não lança”, finaliza o produtor.