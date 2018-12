Deliciosos sem carne: culinária vegana se expande em Fortaleza

Nas últimas décadas, a pauta da alimentação saudável passou a incluir questionamentos sobre a origem dos produtos consumidos pela população. Evitar carne e outros insumos derivados de animais evoluiu de postura política para uma realidade cada vez mais viável para diferentes públicos. Qualidade, riqueza nutricional e principalmente sabor colocaram os pratos veganos no cotidiano de quem até pouco tempo era pouco adepto dessas iguarias.

Requinte, delicadeza e investimento nas melhores composições são o atual investimento de quem decidiu adentrar este universo. Três espaços em Fortaleza, com trajetórias distintas de existência, desenvolvem a arte do consumo consciente. A recente realização do festival Navegano, responsável por reunir mais de 30 marcas com produtos e alimentos 100% veganos, ilustra bem tal otimismo. Outra constatação dá conta de mudanças na geografia dos estabelecimentos dedicados a este segmento. Para ilustrar, além do Benfica, reconhecido reduto desta culinária, outros bairros passam a constar nesse mapa. Estes alimentos também chegam nas residências seja de bicicleta, caso do serviço da Bike Vegan ou através de aplicativos de delivery.

Chega de papo

Cravado na Rua Norvinda Pires, o Hey Joe Food 'n' Bar consolidou a marca através da febre em torno dos burguers que tomou Fortaleza. A missão do lugar é manter a mesma qualidade de outros itens do cardápio tanto nos produtos vegetarianos como nos veganos. Próxima novidade no cardápio da casa, o hambúrguer de Seitan investe na simplicidade e popularidade da dobradinha entre cheddar e cebola caramelizada. Aqui, em vez do queijo derivado de leite, entra em cena o tofu. O vermelho da carne advém da cor natural da beterraba unida à fécula do glúten.

Falafel chega robusto na mesa Natinho Rodrigues

Dica para os dias de calor na moleira, o refrescante Chai revisita os populares mates de rua com um desfile de especiarias como cravo, canela e essência de gengibre. Limão e maracujá brilham juntos na composição e completam o meio campo. Difícil tarefa é se contentar com apenas um copo. O Falafel Burguer chega sem rodeios e o recheio com grão-de-bico dissolve suavemente na boca. Robusto, se sobressai na medida certa para os mais famintos. O duelo entre cebola e alface confere certa leveza ao prato. Por sua vez, o pão ciabatta tem sabor discreto, um saldo positivo por justamente interferir pouco na cuidadosa composição. O vinagrete picante prolonga a união de sabores.

Bistrô

As delícias totalmente naturais circundam os ares da Varjota, aquecida área gastronômica de Fortaleza. O bistrô GreenVegg alia ao bucólico cenário do estabelecimento, marcado pelo ar livre e dezenas de plantas, uma série de pratos individuais para o almoço de cada dia da semana. Durante a visita, o protagonista da vez era o fusilli ao molho de shitake. O convite ao banquete já acontece no aspecto visual do prato. A refeição esconde na aparente simplicidade o casamento de itens valiosos ao cotidiano de quem é bom de garfo.

O creme de cebola tem protagonismo certo ao lado do molho de tomate natural e fresco. O cogumelo é refogado no vinho branco e o leve amargor do item equaliza certeiramente a combinação. A farofa de pão com alho e cebola oferta rápida crocância ao conjunto. A variedade de cores respira com a adição de Alface e tomate cereja. A salada ainda é revestida pelo molho de melaço e grão-de-mostarda. Nada segue fora da curva e o ponto do fusilli é digno.

Completando o almoço, refrigerante de guaraná natural com uma fatia de bolo de chocolate. Imersão total no veganismo. A possibilidade do GreenVegg também atuar no turno da noite está sendo estudada pelos organizadores. Um bom desafio para os jovens chefes Danyel Fernandes e Ivo Rodrigues.

Japonês

Pouco mais de 600 metros dali, o ConiMaki busca outras alternativas no cardápio para os consumidores. Basicamente, boa parte das opções tratam de pratos usuais da casa, mas sem frutos do mar ou derivados de leite. Das seis criações, temos do mais basilar, caso do robata de brócolis (espetinho com os vegetais) ao vegano roll. Este último é recheado com aspargo, cenoura e shitaki. O gergelim torrado relembra o gosto dos sushis convencionais.

Couve crocante é destaque no Poke Vegan Natinho Rodrigues

Outro atrativo são os temakis de shitaki e shimeji. Destes pedidos, o Poke Vegan se destaca no quesito experimentação. Cebola roxa, arroz branco, sunomono e a couve crocante são montados de maneira prodigiosa. Certamente, dentre as soluções veganas da casa, mostrou-se bem mais atrativo e esperto. Boa escolha para quem estiver pelo lugar.

A gastronomia vegana está lá fora, basta saírmos um pouco mais das nossas pequenas bolhas para conversar e conhecer mais sobre o tema. Perceber determinados espaços de Fortaleza mais conectados com o assunto, casos de Hey Joe e ConiMaki, ou exclusivos como o Green Vegg acena para a possibilidade de crescimento no comércio desses rangos. Para tanto, contante pesquisa e maneiras de se reinventar no desenvolvimento de novos pratos são ferramentas oportunas para quem deseja abrir a mente e a cozinha para o veganismo.

Serviço:

GreenVegg

Rua Castro Monte, 1088, Varjota

(85) 3122-3001

ConiMaki

Rua Canuto de Aguiar, 1368, Meireles

(85) 3242-4041

Hey Joe Food 'n' Bar

Rua Norvinda Píres, 32, Aldeota

(85) 3121-3815