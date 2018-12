As corridas de rua estão conquistando novos adeptos em Fortaleza

Se cada um possui algo como uma força libertadora e que impulsiona, para Edna Nogueira, 32 anos, começar a correr foi o que realmente personificou esse sentimento. Tudo teve início em 2017, quando ela se inscreveu, pela primeira vez, na Corrida Vida, evento realizado por meio do projeto Vida Saudável do Diário do Nordeste. Desde então, ela não parou mais de correr, tendo participado de 10 circuitos ao longo de um ano. Hoje, durante 4ª edição da prova, o percurso da corredora terá um significado muito especial.

Optar por um exercício que exige bastante do corpo contribuiu para Edna mudar completamente a forma de perceber a vida. Inclusive, isso a fez concluir que existe uma conexão entre o que pensa e como o corpo age. "A mente vai esvaziando os pensamentos negativos e a sensação da endorfina dá aquele ânimo e euforia. Isso me mostra que estou no tempo certo e o quão é importante eu me sentir viva e feliz", compara.

Ajuda profissional

Nas primeiras corridas, a analista de marketing tinha muitas dúvidas sobre o assunto, ou seja, a prática não é tão simples quanto parece. Logo ela contatou que, para participar ativamente das corridas de rua, é fundamental ter uma preparação adequada. É nesta hora que entram em cena profissionais habilitados como o preparador físico e o nutricionista.

Edna Nogueira começou na Corrida Vida em 2017 e, desde então, não parou mais de correr Participantes da Corrida Vida em 2017. Neste ano, serão cerca de 4 mil inscritos Helene Santos

"Cada indivíduo é único, e isso deve ser levado em consideração para garantir sucesso, saúde e desempenho físico", explica a nutricionista Elisa Lerch. Segundo explica, na fase inicial é necessário o acompanhamento especializado para entender como o corpo funciona e, assim, estabelecer as metas.

Com Edna não foi diferente. Mesmo que o entusiasmo para participar desse tipo de atividade tenha surgido há pouco tempo, ela conseguiu estabelecer o que seria realizado dentro do período de um ano. "Estipulei uma meta para 2018, que era participar de dez corridas; assim como fazer novas amizades e levar comigo o máximo de amigos nessa diversão. Agora, vou fechar o ano com 11 corridas", comemora.

Mais adeptos

Para que as metas não se percam e continuem saudáveis, o educador físico do Sesi Marcos Dalmo alerta para que os cuidados sejam constantes, principalmente no começo da prática. "Recomendamos que é necessário se preparar da melhor forma, assim teremos resultado positivo. Mas, se você fizer algo sem uma adaptação, pode acabar sendo prejudicial".

Além dessas questões da saúde, Dalmo destaca que as corridas de rua estão ganhando cada vez mais adeptos em Fortaleza. O educador salienta que tanto os números de participantes têm crescido como a realização dessas competições. "Você pode ver isso no calendário das corridas da nossa cidade, cada vez mais extenso", comemora. Em contato direto com os pacientes, a nutricionista Elisa confirma esse aumento. "A cada dia as pessoas estão buscando mais informações e conhecimentos para ter uma vida saudável e livre de doenças. Sempre é gratificante ver os resultados positivos dos nossos pacientes com mudanças bem simples".

Combinação perfeita

Nessa lista de novos competidores, Edna comenta que passou a ter uma rotina diária de exercícios. A ideia inicial era para correr de forma correta e se relacionar melhor consigo mesma. "Atualmente eu sou acompanhada por uma nutricionista esportiva. Fico na tentativa de manter o hábito alimentar saudável e, como realizo exercícios de alta intensidade, é importante seguir corretamente o plano alimentar".

Os benefícios, segundo ela, surgiram de imediato e proporcionaram um bem-estar sua rotina. "É por meio da corrida que conquisto saúde, equilíbrio, um corpo mais magro, saudável e mais disposição no dia a dia. Não consegui reduzir o peso, mas estou perdendo medidas. Hoje, eu não busco um "corpo ideal", mas sim melhorar a saúde com essa prática aliada à alimentação correta".

O que comer

Sobre a nutrição é fundamental tirar todas as dúvidas antes de adotar a prática. No consultório, Elisa Lerch costuma perguntar qual a alimentação adequada em um dia de corrida. "É muito importante consumir alimentos que irão fornecer energia de forma rápida, a exemplo de banana, frutas secas, batata-doce, pão integral e mel. Eles ajudam a manter a quantidade ideal de carboidratos no organismo pra minimizar a perda de glicogênio muscular e hepático", comenta a profissional.

Segundo Marcos Dalmo, a preparação que antecede as horas oficiais do percurso não deve ter nada diferenciado do comum. De acordo com ele, as comidas com as quais o corredor não está acostumado podem causar algum tipo de mal-estar. Nesse ponto, para quem quer investir na prática, é sempre bom ficar de olho nos limites e saber como se moldar às novas atividades da rotina.

A 4ª edição da Corrida Vida acontece neste domingo (16), a partir das 6 horas, com largada no Centro Administrativo - Cambeba. É uma realização do Diário do Nordeste com os patrocínios da Universidade de Fortaleza (Unifor), Federação das Indústrias do Estado do Ceará e Serviço Social da Indústria (Fiec/Sesi), Assembleia Legislativa e do Governo do Estado do Ceará, com apoio da Prefeitura de Fortaleza, Mercadinhos São Luiz, Indaiá, Óticas Diniz e Palmeiron.