Aplicativos se tornam aliados da gravidez

Descobertas e transformações do corpo da mulher, formação do vínculo entre mãe e filho e o desenvolvimento intrauterino de uma nova vida que está por vir são algumas das novidades presentes nos nove meses de uma gestação. Um período longo, mas que precisa de acompanhamento constante. O pré-natal e o acompanhamento de um profissional da saúde são essenciais, mas a tecnologia lança outros métodos de auxílio, como os aplicativos de celular para simplificar a rotina de cuidados.

A fotógrafa Rafa Eleutério é uma dessas mães que optaram por usar a tecnologia para monitorar uma das fases mais importantes da vida. Hoje no quinto mês de gravidez, ela utiliza os apps Gravidez+ e Babycenter, alguns dos que acumulam o maior número de downloads nas plataformas Android e iOS: "Eu acredito que eles têm facilitado muito pra mim. Muitas vezes senti alguns detalhes do meu corpo mudando e não sabia se era apenas uma impressão minha. Daí quando abria o aplicativo ele sempre acabava me dizendo algo sobre essas alterações".

Entre as funções dos dois aplicativos citados por ela estão o calendário de gestação, informações de cada fase do bebê, lista de compras, diário de peso e de visitas ao médico. Também figuram na relação dos mais conhecidos os softwares Bebê+, Sono do Bebê, MãeGuru, Appediatra e ISitter, que podem ser apontados como alguns dos que estão intimamente conectados à rotina da mulher.

Enquanto isso, Karla Martins, de 25 anos, que já é mãe de uma menina, a pequena Ana Maria, está à espera do segundo filho, José. "A gravidez em si é uma fase que traz muitas dúvidas. Acredito que os apps nos ajudam a manter uma gestação mais informada e ficamos por dentro de tudo a cada semana".

E para quem acha que como mãe de segunda viagem não existe nenhuma dúvida, está muito enganado. "Nessa minha segunda gravidez tudo tem sido novo para mim, até porque meus sintomas têm sido diferentes da primeira vez. Tenho vivido tudo como se fosse único", ela afirma.

Lado profissional

Mesmo que a tecnologia seja útil em diversos âmbitos diários, os especialistas não hesitam ao ressaltar que o acompanhamento de um médico obstetra é imprescindível em todas as fases de uma gestação. "O aplicativo é muito bom para as dúvidas pequenas, mas a consulta continua sendo a principal fonte de informação da paciente. Claro, ele deve ser usado com toda a cautela possível e antes deve ser visto se tudo que está ali é verídico", comenta a ginecologista obstetra Nathália Posso.

Ainda sobre a questão, a médica ressalta que esses aplicativos são importantes justamente por serem um acompanhamento diário, o que muitas vezes não acontece dentro do consultório. "A gente indica porque eles são interessantes para que as gestantes tirem dúvidas fora do horário de consulta. Os apps oferecem esses dados de cada semana, explicam como ocorre a formação do bebê, coisas que as pacientes podem sentir, dão informações nutricionais", reforça.