Seis pessoas são mortas em ataque a carro-forte 

Um confronto armado resultou em uma sequência de mortes, ontem, na Região do Vale do Jaguaribe, Interior do Estado do Ceará. Por volta de 11h, seis homens morreram, após serem alvejados por policiais militares, na divisa dos municípios de Russas e Quixeré, na Área Integrada de Segurança (AIS) 18.

O bando foi surpreendido quando estava prestes a atacar um carro-forte. Em posse de armas de grosso calibre, incluindo cinco fuzis, a quadrilha já era seguida e investigada pelas autoridades. A reportagem apurou que Rérisson da Silva Ferreira, o ‘Brizola’; e Edson Ferreira da Silva, conhecido como ‘Lourinho’, são dois dos seis mortos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação vinha sendo planejada há uma semana, em parceria com a Polícia Federal e Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Pasta. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar abordaram os assaltantes.

O grupo trafegava pela BR-116 dividido em três automóveis, e seguindo em direção ao Rio Jaguaribe. Informações oficiais dão conta que o Gate se aproximou deles e, neste momento, os suspeitos começaram a efetuar disparos contra as composições. “A Polícia revidou e lesionou seis suspeitos”, disseram.

Apreensão

Em nota, a Secretaria informou que além dos fuzis foram apreendidos explosivos, coletes balísticos, uma espingarda calibre 12, munições e outros artefatos. Parte do bando conseguiu fugir em um veículo usado para dar apoio à ação.

“Reforços foram acionados para realizar buscas pela região. Os seis homens atingidos pelos disparos vieram a óbito. Nenhum policial ou vigilante foi ferido durante a ação. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS esteve no local prestando apoio aos policiais em terra”, destacou a Pasta.

O comandante do Policiamento Especializado da PMCE, coronel Aginaldo de Oliveira, considerou a ação “exitosa”. “Agimos rápido e conseguimos frustrar os planos dos assaltantes. Todos estavam de colete e com vasto arsenal”, afirmou o oficial.

A ocorrência foi transferida para a Polícia Federal, que seguirá com as investigações acerca do caso. Todo o material apreendido deve ser encaminhado para a PF.

Quando contactados, os órgãos informaram que não disponibilizariam entrevistas, nem mais detalhes sobre a ação, que resultou nas seis mortes. Informações de policiais da região dão conta que os assaltantes faziam parte de um grupo criminoso, baseado em São João do Jaguaribe, que agia em outros estados além do Ceará.

Frequência

Com a ocorrência registrada na sexta-feira (23), chega a 11 os ataques contra carros-fortes, no Estado. O levantamento do Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE) mostra que a primeira ocorrência envolvendo carro-forte, neste ano, aconteceu no dia 5 de fevereiro, na localidade de Cacimba Funda, em Aracati.

O mês de maio foi o período com maior número de casos, sendo registradas quatro ocorrências. Um dos registros do mês foi no bairro Aldeota, em Fortaleza. Moradores da área considerada nobre da Capital, foram surpreendidos com uma intensa troca de tiros, no cruzamento das ruas Marcos Macêdo e Visconde de Mauá, em pleno dia.