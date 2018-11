SSPDS confirma a morte de seis suspeitos durante tentativa de assalto a carro-forte em Quixeré

Confronto aconteceu em Quixeré, a 195 km de Fortaleza Foto: VC Repórter

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) confirmou a morte de seis homens que planejavam assaltar um carro-forte, na manhã desta sexta-feira (23), no município de Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe. Nenhum policial ou vigilante foi ferido durante a ação. Cinco fuzis, calibres. 762 e 556, uma espingarda calibre.12, munições de diversos calibres, explosivos, coletes balísticos e outros artefatos foram apreendidos.

As equipes de inteligência receberam informações acerca da presença de um grupo que planejava assaltar um veículo de transporte de valoresna região. A partir disso, uma operação foi montada para evitar a ação delituosa. O grupo criminoso resolveu iniciar o assalto no final da manhã, dividido em três automóveis, seguindo em direção ao Rio Jaguaribe, com o intuito de interceptar o carro-forte.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PMCE e os agentes da Coin realizaram aproximação, momento em que os suspeitos passaram a efetuar disparos contra os policiais e o blindado. A Polícia revidou e lesionou seis suspeitos.

Um dos veículos que estava dando apoio ao roubo conseguiu fugir. Reforços foram acionados para realizar buscas pela região. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS esteve no local prestando apoio aos policiais em terra.

Para o comandante do Policiamento Especializado da PMCE, Coronel Aginaldo de Oliveira, que participou diretamente da operação, a ação foi exitosa, pois desarticulou um grupo extremamente perigoso e que estava prestes a cometer mais um ilícito. "Agimos rápido e conseguimos frustrar os planos dos assaltantes. Todos estavam de colete e com vasto arsenal", afirmou o oficial.

A Polícia Federal, que já vinha investigando o grupo, segue com as investigações sobre o caso. Todo o material apreendido será encaminhado para a PF. A ocorrência segue em andamento.