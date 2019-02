Polícia identifica dois suspeitos por morte de empresário em Guaramiranga

A Polícia Civil já identificou os dois suspeitos pelo assassinato do empresário do ramo de joias, Walter Akihiko Matsuda, de 53 anos, no último domingo (17), em uma estrada na localidade de Sítio Macapá, na cidade de Guaramiranga, a 95 km de Fortaleza. Walter estava com a esposa e uma funcionária quando foi surpreendido por dois homens em uma moto.

Walter Akihiko tinha ido buscar a esposa e uma funcionária em uma pousada. Conforme o delegado José de Anchieta, responsável pelo caso, o empresário levava as joias para a estalagem com objetivo de vendê-las para os hóspedes todos fins de semana. Para o oficial, esse costume da vítima o leva a crer que ela estava sendo monitorada pelos suspeitos há um tempo.

O empresário já se aproximava do Centro da cidade de Guaramiranga quando foi abordado pelos suspeitos em uma motocicleta. Matsuda tentou fugir, porém um dos homens efetuou um disparo que atingiu o olho dele. Ferido, ele perdeu o controle da direção e capotou o automóvel. De acordo com a Polícia, as joias e o dinheiro que estavam no veículo foram roubados pelos criminosos.

Após a ação, a esposa do empresário chamou uma ambulância que o encaminhou para o Hospital de Guaramiranga. Quando a equipe chegou ao local, a vítima estava presa às ferragens. Devido a gravidade do ferimento, ele foi transferido para Fortaleza. Matsuda não resistiu e morreu a caminho da capital.

O delegado Anchieta contou ao Sistema Verdes Mares que ouviu pessoas que conheciam o trabalho de Matsuda na pousada. Através dos depoimentos e das investigações, os dois suspeitos já foram identificados. A Polícia trabalha para avançar nas diligências do caso.