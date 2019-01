"É uma situação tão absurda", diz delegado sobre caso do pai que abusava da filha há 15 anos

Dias após a prisão de um homem de 48 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha há 15 anos, o caso ainda repercute entre uma comunidade da zona rural de Mombaça, onde a família morava. Nesta quinta-feira (31), o titular da Delegacia Regional de Mombaça, Rodrigo Delamary, concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares acerca da investigação do crime.

O delegado contou detalhes acerca do momento da prisão do homem. Segundo o policial, ele estava de plantão quando recebeu a notícia que policiais militares tinham abordado o suspeito na residência, constatando a veracidade da denúncia anônima recebida.

"A filha confirmou tudo e disse que vinha sendo abusada desde quando tinha 10 anos de idade. Todos os residentes da casa foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Os parentes eram ameaçados de morte se denunciassem. É uma situação tão absurda que teve uma hora que ninguém aguentou mais. Foi feito flagrante e decretada prisão preventiva do homem", afirmou Rodrigo Delamary.

Uma vizinha da família disse que ninguém dali imaginava o caso. "A comunidade é calma. Esse homem parecia ser gente boa. Ninguém nunca desconfiou dele. Não estava em casa quando os policiais chegaram. Só soube depois", disse a mulher, que optou por não ter sua identificação divulgada.

O delegado recorda que a vítima relatou que desde criança sofria com os atos do pai. "Começou com carícias leves e a situação foi piorando. Encaminhamos ela para fazer exame e o resultado ainda não chegou. Os depoimentos foram suficientes para o flagrante e o inquérito está praticamente concluído", acrescentou o policial civil.