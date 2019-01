Pai é preso em flagrante por estuprar a filha

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por estupro, em Mombaça, município a aproximadamente 300Km de Fortaleza. O suspeito é pai da vítima, uma jovem de 25 anos. Conforme apurado pela reportagem, o crime vinha acontecendo há pelo menos 10 anos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que nesta terça-feira (29) que a prisão aconteceu no último domingo (27), na zona rural de Mombaça. Informações preliminares dão conta que o crime demorou tanto para ser descoberto porque a vítima e outros parentes eram constantemente ameaçados com um facão, caso denunciassem a ação.

A Pasta ressaltou que por se tratar de um caso envolvendo abuso sexual, a identidade do suspeito não é divulgada, com intuito de preservar a identificação da vítima. Também não foi informado detalhes do flagrante e onde o homem de 48 anos permanece detido.