Corpo de passageiro de monomotor é encontrado por pescadores na praia da Caponga, em Cascavel

O corpo do passageiro do monomotor que caiu na manhã do sábado (12) na praia de Águas Belas, em Cascavel, foi encontrado no começo da tarde deste domingo (13). Deive Ribeiro estava na aeronave pilotada pelo sogro dele, Tarcísio Tiburcio Frota Filho, que também morreu na queda.

Segundo os Bombeiros, pescadores viram o corpo boiando na praia da Caponga, a pouco mais de dois quilômetros do local da queda. As testemunhas ajudaram a levar o cadáver para a faixa de areia.

O corpo do piloto foi retirado da água pouco após o acidente que, segundo testemunhas, ocorreu por volta de 8h30 do sábado. O guia turístico Edmar Nogueira, que trabalha fazendo a travessia do rio para o mar, ajudou nas buscas iniciais e achou a primeira vítima. "As pessoas indicavam por onde é que a gente ia, aí a gente foi mais pra cima um pouco e avistamos um vulto. E vimos em cima da água era o corpo de uma pessoa", acrescentou Edmar.

Após o resgate do piloto, as buscas pelo passageiro continuaram no mesmo dia, sem sucesso, e foram retomsdas neste domingo, com cinco mergulhadores.

Aeronave perdeu uma das asas, segundo testemunha

O gerente industrial Álvaro Silva viu quando o monomotor caiu. Segundo ele, a aeronave perdeu uma das asas. "Eu estava pescando na hora da chuva forte e notei que o avião estava fazendo um barulho muito forte. Eu olhei e vi que caiu uma parte da asa e o avião começou a rodopiar. Ele deu de bico na água", disse.

As duas vítimas partiram do clube Catuleve, em Aquiraz, e tinham como destino a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Conforme a equipe de bombeiros que atendeu a ocorrência, a chuva pode ter contribuído para o acidente.

O piloto Tarcisio Tiburcio Frota Filho partiu rumo à cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, para uma confraternização Arquivo Pessoal

Sepultamento

A diretoria do Ceará Sporting Club divulgou uma nota de pesar se solidarizando com a morte de Tarcísio Tibúrcio, que era conselheiro do time.

Em nota, divulgaram que a missa de corpo presente acontece nesse domingo (13), às 14 horas. O sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Paz

Aeronave experimental

Segundo especialistas, existem duas categorias de aeronaves: as homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destinadas a aviões de porte maior e uso comercial; e as não homologadas ou experimentais, para as de menor porte. Ambas categorias têm permissão para realizar voos, de acordo com suas características.