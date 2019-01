Uma aeronave monomotor caiu na manhã deste sábado (12) na praia de Barra Velha, em Águas Belas, no município de Cascavel. O piloto morreu no local e outra pessoa a bordo do avião está desaparecida, segundo o Corpo de Bombeiros.

O piloto foi identificado como Tarcísio Tibúrcio Frota Filho. Ele estava com o genro, que até a publicação desta matéria ainda não havia sido encontrado. Os dois partiram do clube Catuleve, em Aquiraz, do qual o Tarcísio era sócio.

Ele partiu rumo à cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, para uma confraternização. Outras aeronaves tambám partiram do Catuleve com o mesmo destino. Ao chegarem ao local, perceberam a ausência de Tarcísio.

O monomotor era um ultralevede categoria experimental modelo Vimana R-12, de matrícula PU-BIA.

A aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para ajudar no resgate, mas não foi possível localizar as vítimas, de acordo com o tenente-coronel Marcos Costa.

Aeronave cai na praia de Águas Belas, em Cascavel; uma pessoa morreu https://t.co/6Hq2fXLheO pic.twitter.com/BXSqPFLZKn — Diário do Nordeste (@diarioonline) 12 de janeiro de 2019

Aeronave experimental

Segundo especialistas, existem duas categorias de aeronaves, as homologa pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destinadas a aviões de porte maior e uso comercial; e as não homologadas ou experimentais, para as de menor porte. Ambas categorias têm permissão para realizar voos, de acordo com suas características.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, a chuva pode ter contribuído para o acidente. O órgão enviou uma equipe de mergulhadores para o local para realizar a localização do corpo da aeronave e da outra pessoa que está desaparecida. Também foi solicitado o apoio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).

A Polícia Militar de Cascavel foi ao local atender a ocorrência e um policial disse incialmente que um casal também teria se ferido, mas a informação não foi confirmada pelos bombeiros.