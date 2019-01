Chacina do Mártir Francisca foi planejada em grupo de WhatsApp, diz delegado

A chacina do centro de semiliberdade Mártir Francisca, em novembro de 2017, no bairro Sapiranga, foi planejada pelo WhatsApp, de acordo com a Polícia Civil. As investigações revelaram que os criminosos criaram um grupo na rede social semanas antes das mortes e distribuíram funções para cada um participante, de acordo com o delegado Márcio Lopes da Silva, responsável pelo caso. O último foragido foi preso no sábado (21) no local onde mora, perto das imediações da unidade.

Ao todo, 13 pessoas foram capturadas, entre eles, dois adolescentes. Um dos presos, Rafael Costa de Souza, de 25 anos, conhecido como “Rafael Loirinho”, foi apontado como mentor da ação e chefe do tráfico na área da Sapiranga.

Seis internos do Centro foram arrastados de dentro da unidade por um grupo armado e quatro deles executados na rua na madrugada de 13 de novembro de 2017.