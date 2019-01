Preso mais um suspeito de participação na chacina do Mártir Francisca; 12 capturados ao todo

A Polícia divulgou, nesta segunda-feira (21), a prisão de mais uma pessoa suspeita de envolvimento na chacina do Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, ocorrida em novembro de 2017, no bairro Sapiranga. Ao todo, 12 pessoas foram capturadas por envolvimento no caso, incluindo um adolescente.

Um dos presos, Rafael Costa de Souza, de 25 anos, conhecido como “Rafael Loirinho”, foi apontado como mentor da ação e chefe do tráfico na área da Sapiranga.

Os quatro adolescentes mortos residiam em áreas de domínio de uma facção rival a do grupo que invadiu o Centro e assassinou os garotos. De acordo com a delegada Evna América, um duplo homicídio de integrantes de uma facção criminosa ocorrido na Aerolândia teria motivado a ação, em represália.

As vítimas foram retiradas à força do Centro Mártir Francisca por um grupo criminoso, na madrugada do dia 13 de novembro de 2017. Os corpos foram encontrados na Rua Firmino Ananias, nas proximidades do centro.

A secretaria da Segurança vai divulgar, na tarde desta segunda-feira (21), mais informações sobre a prisão.