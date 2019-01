Ceará tem 406 agentes da Força Nacional atuando no combate aos ataques criminosos

O Ceará conta, atualmente, com 406 agentes da Força Nacional trabalhando no combate aos ataques criminosos que ocorrem no Estado desde a última semana, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em nota, o MJSP informou que os profissionais estão espalhados pelo Estado com 96 viaturas. (Veja cobertura completa dos ataques no Ceará)

O primeiro efetivo enviado, desembarcado no Ceará na madrugada do último sábado (5), contava com 300 agentes. Um reforço com cerca de 100 homens foi enviado nesta segunda-feira (7), totalizando 406 profissionais. Uma fonte do Governo do Estado afirmou que este número deve passar de 500 nos próximos dias.

168 já foram presos

Já chega a 168 o número de detidos por participação nos ataques. Em posicionamento em sua página no Facebook, o governador Camilo Santana afirmou que 20 suspeitos foram capturados nas últimas horas.

“Outras estão em investigação e poderão ser presas a qualquer momento. Estamos reforçando ainda mais o policiamento na capital e também no interior, com o apoio de tropas federais e estados parceiros. Já determinei à cúpula da segurança que empregue todos os esforços necessários. Lideranças criminosas estão sendo identificadas e as transferências para presídios federais estão em curso. Não haverá tolerância com o crime”, disse o governador.

6ª noite de ataques

Grande Fortaleza e interior do Estado registraram mais uma noite de ataques contra coletivos, nesta segunda-feira (7). Quatro ônibus foram incendiados. Um carro de autoescola com duas pessoas dentro também foi alvo dos criminosos. O aluno conseguiu sair do automóvel, mas o instrutor ficou ferido. E, em Caucaia, um grupo tentou explodir a Ponte dos Tapebas, na rodovia BR-222.

Veja a nota do MJSP na íntegra:

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou a equipe da força nacional no ceará, totalizando, desde ontem (07/01) um efetivo de 406 homens e 96 viaturas. Este último reforço está no Ceará desde ontem (07/01). Além disso, desde de sexta foram liberadas vagas no sistema penitenciário federal para transferência de presos.

A operação no Ceará está sendo coordenada pela secretaria de segurança pública/polícia militar do estado. Informações sobre resultados devem ser obtidas com as assessorias do governo local. A Força Nacional de Segurança Pública está atuando em apoio às forças de seguranças locais.”