Ataques no Ceará: 6ª noite tem ônibus queimados e explosão em ponte; coletivos foram recolhidos

Grande Fortaleza e interior do Estado registraram mais uma noite de ataques contra coletivos. Quatro ônibus foram incendiados. Um carro de autoescola com duas pessoas dentro também foi alvo dos criminosos. O aluno conseguiu sair do automóvel, mas o instrutor ficou ferido. E, em Caucaia, um grupo tentou explodir a Ponte dos Tapebas, na rodovia BR-222.

O primeiro ataque foi registrado no início da noite desta segunda-feira (7). Um ônibus que faz a linha Itamaraty- Elizabeth II foi incendiado na Rua Joaquim Machado, no Parque Itamary, em Messejana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por populares que perceberam o fogo no veículo. O ônibus ficou destruído.

Após o ataque, a empresa informou que os ônibus só sairiam da garagem com escolta policial. Na manhã de segunda, o Sindiônibus pretendia colocar nas ruas 100% da frota, cerca de 1.650 veículos, caso a segurança estivesse garantida pela Polícia Militar.



Fogo em um ônibus na Grande Messejana VC Repórter

Ainda na noite de segunda, um outro ônibus, mas da Prefeitura de Aracati, foi incendiado próximo à rodoviária do município, localizada na Rua Coronel Alexandrino. O incêndio teve início por volta das 23h.

Ônibus incendiados nos bairros Jangurussu e Messejana

O carro de uma autoescola foi incendiado com dois ocupantes dentro no Conjunto São Cristóvão, no bairro Jangurussu. O caso aconteceu por volta das 19h, segundo a Polícia.

A Polícia afirmou que o instrutor e o aluno estavam parados com o veículo próximo a um posto de gasolina quando foram atacados. O aluno conseguiu sair do carro sem ferimentos, já o instrutor teve partes do corpo queimadas e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu. O fogo foi apagado por populares. A unidade de saúde informou que o paciente foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

E, no Bairro Pedras, um outro coletivo foi alvo de bandidos. O veículo foi incendiado em frente a um condomínio. Não há informações de feridos. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.



A carcaça de um ônibus incendiado foi flagrada sendo rebocada na manhã desta terça-feira (8). O coletivo passou pela Avenida Aguanambi por volta de 10h. Foto: Theyse Viana

Bomba na Ponte dos Tapebas

Criminosos tentaram explodir a Ponte dos Tapebas, localizada na BR-222, no município de Caucaia, na madrugada desta terça-feira (8). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. A explosão aconteceu por volta das 2h e o impacto danificou parte do piso da ponte, ocasionando um buraco no local.

O esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que pertence ao Batalhão de Choque (BPChoque), foi acionado e realizou a retirada de outros artefatos explosivos que estavam na ponte.

Segundo testemunhas, antes da explosão houve um tiroteio na região. Não há informações de feridos e pessoas detidas.