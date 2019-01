Carro de autoescola é incendiado e instrutor tem queimaduras no corpo

O carro de uma auto escola foi incendiado por criminosos na noite desta segunda-feira (7), no Conjunto São Cristóvão, no bairro Jangurussu. No momento do ataque instrutor e aluno estavam dentro do veículo. O aluno conseguiu sair sem ferimentos, mas o instrutor teve queimaduras no corpo.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h. O instrutor e o aluno estavam parados com o veículo próximo a um posto de gasolina quando foram atacados.

O instrutor, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu e, em seguida, foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF).