Ataques criminosos: helicóptero da PRF reforça ações preventivas em Fortaleza e RMF

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem auxiliado as buscas e vistorias em Fortaleza, nos últimos dias, durante a onda de ataques criminosos que assolam a Capital. Na manhã desta segunda-feira (10), o equipamento sobrevoou na região do viaduto atacado no 406 km da BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A PRF explica que a presença do helicóptero em Fortaleza não se dá por conta da crise dos últimos dias — tendo a chega do veículo ocorrido há duas semanas. A aeronave opera com a presença de três oficiais: um piloto, um copiloto e um policial portando uma arma, no banco traseiro, preparado para qualquer confronto com criminosos — mas o veículo tem capacidade para comportar sete oficiais.

O helicóptero é do modelo “Bell 407”, e foi fabricado nos Estados Unidos. O modelo tem autorização para circular dia e noite, pois tem um farol de busca que auxilia nas vistorias. O superintendente da PRF no Ceará, Marcos Sena, comentou sobre o uso do reforço.

“O helicóptero dá um apoio imenso, pois aumenta a cobertura para que possamos verificar possíveis ações fora do eixo da rodovia. E também possíveis ataques na rodovia”, complementa o oficial.

Em relação aos ataques dos últimos dias, ele pontua a integração das forças para superar o momento. “Nós tentamos apoiar as equipes do Estado. Temos um trabalho muito interessante de integração entre Polícia Militar, Civil e Rodoviária”, finalizou.