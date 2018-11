Vereadores do PDT definem Antônio Henrique como candidato à presidência da Câmara

Durou mais de duas horas, regada a aplausos e gargalhadas, a reunião da bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT), na noite desta quinta-feira (29), na Câmara Municipal de Fortaleza, para a escolha de Antônio Henrique como candidato à Presidência da Casa. O nome foi avalizado pelo prefeito Roberto Cláudio, presidente municipal do PDT, pelo presidente da Câmara, Samito Filho (PDT), e tem boa aceitação entre os demais vereadores da Capital.

O encontro foi marcado às pressas no início da tarde, para começar às 17h, mas só avançou com a chegada de todos os pedetistas, a partir das 18h. Antônio Henrique conversou com Salmito antes mesmo do começo da reunião. Ao lado dele, estarão na Mesa os também pedetistas Adail Júnior, como primeiro vice-presidente, e Ziêr Ferrer, para a segunda secretaria.

"Recebi com muita alegria. Nós havíamos colocado o nosso nome, juntamente com os demais colegas vereadores do PDT. Fizemos um diálogo muito franco dentro da bancada", disse Antônio Henrique sobre a decisão. Ex-secretário da Regional III, o parlamentar afirmou que manteve conversas com o prefeito Roberto Cláudio. Sobre a votação de segunda-feira (3), revelou que não espera "nenhum tipo de manifestação contrária, até porque entendemos que a Câmara está muito bem".

Para Salmito Filho, eleito deputado estadual a partir de 2019, o entendimento comum foi buscado no diálogo com todos os integrantes da bancada. "(Antônio Henrique) Já esteve na Mesa Diretora, já foi secretário municipal, reúne todos os pré-requisitos", comentou o atual presidente da Casa, após a reunião.

Salmito acredita que a eleição da semana que vem será decidida consensualmente. "Acredito numa eleição consensual. Processo de altíssimo nível, diálogo, transparência, sem problema nenhum, sem vereador se esconder, sem grosserias, nem nos bastidores, muito menos nos microfones", comentou, antes de elogiar a participação do prefeito Roberto Cláudio no processo, "que soube respeitar o desejo da maioria dos vereadores".

Enquanto os parlamentares pedetistas conversavam na sala da Presidência da Câmara, vereadores de bloco formado por PROS, PSD, PRP, PRB, PSL, PR, PSDB, PV, Patriotas e Podemos se reuniam em local não informado para avaliar o nome de Antônio Henrique.

Márcio Martins (PROS) afirmou que o ex-secretário municipal é o melhor quadro do PDT, mas deixou a questão em aberto. "A gente vai ponderar se não é válido a gente buscar uma outra oportunidade", disse. Já o vereador Márcio Cruz (PSD) adiantou que Henrique "tem a simpatia da maioria dos vereadores", além de preencher os requisitos partidários da maior bancada. "O nome dele não tinha veto no nosso partido, nem no bloco formado", pontuou.

Insatisfação

Na manhã de quinta, mesmo após Antônio Henrique ter confirmado ser o candidato avalizado pelo prefeito Roberto Cláudio, o nome dele não era dado como certo por todos os vereadores da base aliada. "Se o foi (oficializado), por que ainda não foi publicizado?", questionou um vereador. Outros nomes seriam vistos, de acordo com vereadores, como imposições do PDT.

Havia uma ameaça de rebelião, com o possível lançamento de chapa encabeçada por Dummar Ribeiro (PPS). Como a reunião do outro bloco, ontem, não contou com a participação de todos os vereadores do grupo, um novo encontro está previsto para hoje, sem horário e local definidos.

"É o grupo que vai decidir. De qualquer forma, até onde nós conversamos, existe uma coerência, dentro de um consenso, que a gente poderia aprovar uma chapa única, para não ter divergência na reunião", disse Dummar.

Vereadores divergiam sobre o motivo para a demora na deliberação oficial sobre quem seria o candidato. Há quem diga que o nome precisaria ser levado a público pelo próprio Antônio Henrique. Outros afirmavam que o nome dele teria consenso fora do PDT, mas não na bancada.