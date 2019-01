Paulo César Norões: sucessão na Aprece

O prefeito de Cedro, Nilson Diniz, deverá ser eleito o novo presidente da Aprece (Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará), junto com o prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves, para o biênio 2019/2020.

Os dois foram escolhidos como presidente e vice, respectivamente, para a Chapa União pelo Municipalismo e irão disputar a eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da Aprece.

A composição da chapa foi definida nesta terça-feira, dia 15 de janeiro, contando, ainda, com a participação do prefeito Roberto Cláudio, hoje vice-presidente nacional da Frente Nacional dos Prefeitos, como presidente de honra. A eleição da nova diretoria da Aprece está marcada para o próximo dia 25 de janeiro, às 14h, na sede da entidade.

Prestígio com Bolsonaro

O prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, foi o primeiro prefeito do País recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Na sua passagem no Palácio, Tomás Figueiredo foi convidado pelo presidente e participou da solenidade de assinatura do decreto que flexibilizou a compra de armas.

Votos cearenses para Maia

O deputado Rodrigo Maia saiu do Ceará com a mala cheia de votos. Obteve 14 dos 22 votos da bancada cearense que esteve presente no Abolição. Este número pode subir para 18 votos. Rodrigo Maia tem problemas com parte da bancada do PT, ainda sem definição sobre como votar na eleição para presidente da Câmara Federal.

A força de Guimarães

O deputado federal José Guimarães controla, agora , a Fetraece, a Federação que representa os sindicatos dos trabalhadores rurais do Ceará. A Fetraece tem o comando da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Ematerce e, agora, o Idace, órgão de regularização fundiária do Ceará. O PT controla o campo no governo Camilo. Aliás, o pontapé inicial foi dado pelo ex-governador Cid Gomes. A Fetraece elegeu Moisés Brás, deputado estadual e José Guimarães federal.

Violações

O governador Camilo Santana transformou em Lei, projeto de autoria do deputado Renato Roseno (PSOL), que veda homenagens com a colocação de nomes de pessoas que violam direitos humanos em prédios públicos. Diz a Lei: "Pessoas que notoriamente tenham participado ou praticado, direta ou indiretamente, violações de direitos humanos, notadamente no período da ditadura militar, estão proibidas de homenagens".

Crime encurralado

O Estado está vencendo a onda de ataques. Os órgãos de segurança praticamente asfixiaram os comandos das facções. Tiraram o poder de comunicação e prenderam os líderes. A operação "Terra da Luz" ainda segue firme para alcançar outras metas, até mais audaciosas, como desarmar criminosos nas comunidades da periferia. O saldo é positivo e o governador Camilo Santana não abriu mão das normas e leis que devem prevalecer nas penitenciárias do Ceará.

* Roberto Moreira redigiu a coluna. O titular retorna nesta quinta-feira (17)