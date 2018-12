Paulo Cesar Norões: Feito o dever de casa

A Estrela, o punho e a Rosa; Roberto Cláudio e Camilo Santana, juntos, montaram o socialismo com o capital econômico em pleno Ceará, Estado pobre, com 4,5 milhões de miseráveis. Os números mostram que um milhão e meio estão abaixo da linha de pobreza. Cerca de 5,3 milhão vivem em padrões de cidadania compatível com a renda. O Estado deu uma virada. Camilo está dentro de um grupo político que pode ser observado como um projeto de poder. O foco são o crescimento da economia, a educação e a saúde. Tem dado resultado.

O cearense assiste a uma forte demanda de parcerias que rendem emprego, impostos e otimismo, gerando o que se batizou na economia de empreendedorismo. Hub, água, metrô, VLT, habitação, estradas, um grande Porto, siderúrgica, indústrias, ZPE. O Ceará paga em dia seus fornecedores e servidores.

Em Fortaleza, o punho forte de RC mudou a cidade. Binários, ciclofaixas, faixas exclusivas para ônibus, terminais, praças novas, postos de saúde, novo IJF, creches novas e modernas avenidas, viadutos, elevados, cidade limpa.

Como manda o PDT, a rosa da Internacional Socialista está sendo ofertada a todos, indiscriminadamente. Camilo e RC trabalham juntos, bom para a Capital, melhor para o povo.

Pé no chão

Ante os gastos de parlamentares com táxi aéreo, expostos em reportagem no Diário do Nordeste, no último sábado, deputado federal André Figueiredo faz questão de dizer que não faz parte do time dos gastadores. Ao contrário, não usou um tostão de recursos públicos para esse tipo de gasto. Reeleito, ele será o líder do PDT na Câmara dos Deputados. Será voz da oposição ao Governo Bolsonaro.

Ciro e Cid

Ciro Gomes está apostando no seu projeto. Vai percorrer o Brasil a partir de 2019 levando a mensagem de um País novo. É uma proposta à gestão de Bolsonaro para a economia, saúde, Previdência e, principalmente educação. Cid será o timoneiro do projeto construindo e mantendo uma linha de oposição crítica, mas construtiva ao Governo Bolsonaro. Cid vai liderar um bloco de cinco partidos. O primeiro ato será apoiar um candidato a presidente do Senado desvinculado do Governo Bolsonaro. A aposta é no senador Tasso Jereissati.

Onde estarão em 2019

Camilo Santana - começa obra da Linha Leste do Metrô

Ciro - Fará roteiro pelo País apresentando projeto alternativo ao de Bolsonaro

Cid Gomes - Liderando bloco de oposição no Senado Federal

Roberto Cláudio - Fazendo a nova Beira-Mar e concluindo o IJF. Também recebe prêmio mundial em reconhecimento à mobilidade implantada em Fortaleza

Eunício Oliveira - No Conselho da República, presidindo o MDB do Ceará e na tesouraria nacional do partido.

Capitão Wagner - Vice-líder do PROS na Câmara Federal

André Figueiredo - Líder do PDT

Tasso Jereissati - Disputa a presidência do Senado e debate o futuro do PSDB

Genecias Noronha - Líder do Solidariedade

Domingos Neto - Líder PSD

Luizianne - Presidente do PT Mulher no Brasil

Luiz Gastão - Confederação Nacional do Comércio

Réveillon

Festa para donos de hotéis e pousadas, aluguel de temporada, restaurantes, bares, barracas de praia, taxistas, operadores de turismo, empresários da indústria de bebidas e alimentos. Fortaleza está recebendo o maior número de turistas da história. É a cidade preferida do verão, das férias. O Réveillon em Fortaleza é sucesso no Brasil. Os empresários acreditaram também e teremos seus hotéis, clubes e casas de show com maiores investimentos no País em atrações musicais e bufê. A coluna aproveita para desejar a todos leitores feliz 2019!

Conselho da República

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, foi eleito pelos seus colegas para integrar o Conselho da República, uma casta de pensadores que representam todos os poderes e segmentos da sociedade. Amanhã, Eunício vai empossar Jair Bolsonaro no cargo de Presidente da República, o mais importante servidor público da nação.

Posses

Neste 1º dia de janeiro, Camilo Santana será empossado por Zezinho Albuquerque. Camilo toma posse, no segundo mandato, na Assembleia Legislativa, às 14h. Às 16h, o governador apresenta e empossa seu secretariado. Também às 14h, Jair Bolsonaro inicia sua caminhada rumo à Presidência da República. De ressaca do Réveillon, o cearense pode ver tudo ao vivo pela TV ou ouvindo a Verdinha.

*Roberto Moreira redigiu esta coluna