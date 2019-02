Paulo Cesar Norões: Debate em alto nível é salutar

Assembleia

Deputado Salmito Filho (PDT) estreou na tribuna da Assembleia com uma aula sobre a civilização cearense. Discorreu sobre as origens e o perfil antropológico que moldaram o nosso povo e a relação deste com o seu território, a partir das adversidades impostas pela natureza, extraindo daí as razões do cearense ser um povo desenvolto, trabalhador e empreendedor. Citou obras marcantes de Parsifal Barroso, Celso Furtado e Josênio Parente, além de destacar exemplos de cearenses acima da média da cultura política nacional, como os ex-governadores Virgílio Távora, Tasso Jereissati, Ciro e Cid Gomes, e o atual Camilo Santana. "Esses três conceitos concatenados - povo, território e cultura política - vão nos levar a ideias exequíveis a partir de uma cultura de planejamento de projetos estruturantes a serem desenvolvidos", destacou Salmito. Que esse tipo de discurso estimule o bom debate na Casa. Bem mais produtivo do que o vazio do bate boca da véspera.

Liderança

Deputado Elmano Freitas (PT) será o líder do PT na Assembleia. Vai comandar uma bancada de quatro deputados, um a mais que na legislatura anterior. O parlamentar substituirá o deputado Moisés Braz. Já a liderança do Governo ainda não está certa de ir para um petista, apesar do governador ser do PT. Como no primeiro mandato, pode ser exercida por um deputado de outro partido.

E o salário, ó!

Quem voltou do recesso afiadíssimo foi o deputado Heitor Férrer (SD). Todo dia é uma cobrança ao governo. Depois de bater duro na nova forma de cobrança de imposto da Sefaz, ontem cobrou o reajuste salarial dos servidores públicos do Estado. Férrer quer que o Governo dê não só o reajuste da inflação, mas também um aumento efetivo que compense as perdas salariais dos últimos anos, que, segundo ele, chegam a 17%.

Sucessão tucana

Senador Tasso Jereissati almoçou em São Paulo com o governador João Doria. Conversaram sobre a sucessão no comando nacional do PSDB, cuja convenção será em maio. Tasso, que desde 2017 defende que os tucanos façam uma autocrítica, quer alguém comprometido com uma reforma programática do partido. Doria indicou o ex-ministro das Cidades de Temer, deputado Bruno Araujo (PE).

Qualidade de vida

Saber se mexer em Brasília é uma boa vantagem. Tendo estudado e trabalhado durante anos na capital federal e frequentado bastante o Congresso, o deputado Eduardo Bismarck (PDT) conhece os caminhos para fazer suas propostas andarem na Câmara. Mal tomou posse e já protocolou três projetos de lei que visam modernizar e trazer mais transparência à lei de licitações. Agora é articular a tramitação.

Dinâmica Águeda Muniz, um dos esteios da gestão Roberto Claudio, é a primeira convidada do Lide Ceará em 2019. No próximo dia 20, no Gran Marquise, a Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza dirá como estruturou o planejamento e controle urbano e ambiental da capital cearense.

Governador Camilo teve o apoio dos três senadores do Ceará na defesa do prolongamento da permanência da Força Nacional no estado. Tasso, Cid e Girão tiveram uma longa conversa, terça-feira, com o General Theóphilo, que acabou aceitando as ponderações do trio.