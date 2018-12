Paulo Cesar Norões: Ceará é exemplo

Os policiais civis do Rio Grande do Sul estão em greve, querem receber o 13º e salários atrasados. No Rio Grande do Norte, o governador pagou o salário de novembro dos professores. Vai deixar a conta para a sucessora. No Rio de Janeiro, estão pagando outubro.

No Ceará, os servidores públicos receberam o 13º e o salário de dezembro está na conta. O Ceará é exemplo para o País. Investe, paga os salários dos seus servidores e, ainda, faz concurso. Segunda-feira, Camilo Santana vai colocar 380 novos soldados nas ruas.

Trabalho antes da posse

O secretário de Administração Penitenciaria, Mauro Albuquerque, desembarcou no Ceará na quarta-feira. Está todos os dias dando expediente no gabinete da colega Socorro França. Conhecendo cada detalhe das penitenciárias, dos presos e servidores.

Mauro Albuquerque vai fazer uma revolução nos presídios, transferindo presos, colocando na gestão pessoas da sua confiança. O segredo do bom funcionamento de uma penitenciária na avaliação dele é ter pessoas que sigam com rigor as regras.

Hoteleiro

Da política para o setor de hotelaria, foi o salto do ex-deputado federal Marcelo Teixeira. Começou com um hotel, ergueu o segundo na Abolição e segunda-feira estará pondo para funcionar o seu terceiro hotel. Todos nas proximidades do aterro da Praia de Iracema.

Detalhe: Marcelo Teixeira fez o aterro da Praia de Iracema quando secretário de obras do então prefeito Juraci Magalhães. À época a oposição tachou de picaretagem, obra faraônica. Hoje é o único lugar da cidade para grandes eventos ao ar livre e usada diariamente pela população para muitas atividades. É também o local que recebe as três maiores festas: Evangelizar, São João de Fortaleza e o Réveillon.

Eunício

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, vai presidir a sessão que dará posse a Jair Bolsonaro como presidente da República. Será o mais importante momento de Eunício no comando do Senado.

Eunício Oliveira deixa a presidência do Congresso Nacional dia 31 de janeiro de 2019. Vai continuar na política. Recebeu convite de Camilo Santana para compor seu secretariado. Eunício é membro da executiva nacional do MDB no cargo de tesoureiro.

Bloco de oposição

Camilo terá oposição de seis deputados. PSL-PROS e PSDB vão formar um bloco na Assembleia Legislativa. O bloco aposta alto e arrisca ter outros partidos. Camilo começa o governo com 39 deputados. Nunca na história do Ceará, um governador começou um mandato com base tão forte no legislativo.

Capitão com Bolsonaro

O deputado Capitão Wagner Sousa vai passar o Réveillon em Brasília e vai à posse do presidente Bolsonaro. Todos os novos deputados federais e senadores foram convidados.

