Paulo César Norões: cassações e prejuízos a municípios

No início do ano que marca o pontapé da segunda metade das gestões municipais eleitas em 2016, alguns municípios não têm recebido boas notícias sobre seus gestores. Ontem à noite, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou por maioria o mandato da prefeita de Cascavel, Francisca Ivonete Mateus Pereira, e do vice-prefeito, Waltemar Matias de Sousa, ambos do PDT. A decisão, que também deixa os gestores inelegíveis por oito anos, é baseada em denúncias de abuso de poder político nas eleições de 2016. O presidente da Câmara Municipal deve assumir a prefeitura até a realização de nova eleição. A Corte decidiu, ainda, que a decisão deve ser cumprida imediatamente. Ou seja, sem que haja a necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Mesmo com recursos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma nova eleição tem que ser realizada nas próximas semanas. Não é o primeiro caso de afastamento de gestores municipais ao longo dos atuais mandatos. A Justiça, por certo, tem que ser feita, mas revela prejuízos não só anteriores, que motivam as sentenças, como também futuros, pois a instabilidade das gestões é prejudicial aos municípios.

Aí é demais

Órgão do Ministério de Minas e Energia prevê que a lama com rejeitos de minério de ferro da barragem de Brumadinho deve chegar ao Rio São Francisco, em meados de fevereiro, arrastada pelo Rio Paraopeba, um dos afluentes do Velho Chico. É saber até que ponto do rio essa lama pode chegar. Depois de anos e anos de espera, só faltava as águas da transposição chegarem ao Ceará poluídas.

Checar é essencial

Fake news é uma armadilha traiçoeira. Deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que tem histórico de duros embates com Jair Bolsonaro, compartilhou no Twitter foto do presidente e seu filho Flávio ladeando um homem, a quem ela se referiu como procurado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Era, na verdade, o ator Sandro Rocha, do filme Tropa de Elite. A deputada apagou o post e pediu desculpas. O ator, porém, garante que vai processá-la. Que situação...

Socialismo

Ciro Gomes está na República Dominicana. Participa de reunião do Conselho da Internacional Socialista, entidade à qual é ligado o PDT, desde os tempos de Leonel Brizola.

Privatização

Em vídeo nas redes sociais ao lado do deputado federal eleito Heitor Freire (PSL), ministro Tarcísio Gomes, de Infraestrutura, anuncia leilão do aeroporto de Juazeiro do Norte para o dia 15 de março, na Bolsa de Valores de São Paulo. Sinaliza, ainda, a conclusão do interminável Anel Viário de Fortaleza.

Repugnante

A beligerância política nas redes sociais não dá trégua nem para as grandes catástrofes. Enquanto familiares se desesperam ante a perda de entes queridos, os valentões da internet seguem no jogo sujo de tentar imputar uns aos outros a responsabilidade pela tragédia. Triste!